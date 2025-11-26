NiziU、「週間音楽ランキング」2冠を達成 「合算アルバム」RADWIMPSトリビュート、松任谷由実がTOP3【オリコンランキング】
9人組ガールズグループ・NiziUの最新アルバム『New Emotion』が、26日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自身通算6作目の1位を獲得した。
【動画】NiziU 3rd Album『New Emotion』Highlight Medley
週間ポイントは17.7万PT（176,848PT）を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、初週売上17.4万枚で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※1】となった。
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』がランクイン。同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」においても2位に初登場したほか、同アルバムの収録曲がTOP20に10作が並ぶなど「オリコン週間ストリーミングランキング」を席巻している【※2】。
【※2】12月1日付「オリコン週間ストリーミングランキング」
3位：Mrs. GREEN APPLE「狭心症」、4位：My Hair is Bad「いいんですか？」、5位：Vaundy「前前前世」、7位：米津玄師「トレモロ」、8位：SEKAI NO OWARI「最大公約数」、10位：ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」13位：ずっと真夜中でいいのに。「有心論」、16位：宮本浩次「おしゃかしゃま」、17位：YOASOBI「会心の一撃」、19位：上白石萌音「25コ目の染色体」
3位の松任谷由実の最新アルバム『Wormhole ／ Yumi AraI』は、71歳10ヶ月でTOP3入り。同日付「オリコン週間アルバムランキング」でも、2位にランクインしており、合算アルバム、アルバムともに71歳1ヶ月で3位にランクインした中島みゆき『世界が違って見える日』（2023年3月13日付）を超え、いずれのランキングでも女性ソロアーティスト歴代最年長でのTOP3入りを達成した。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間:2025年11月17日〜11月23日）＞
