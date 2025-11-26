¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ø¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ê¤Éå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëtimelesz¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ìò¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª¸¶²Å¹§¤È¤Î¶¦±é¤â³ð¤Ã¤¿½é¼ç±é±Ç²è¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×
11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¸å½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteal The Show / ¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëtimelesz¡£8¿ÍÂÎÀ©¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÌö¿Ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢12·î¤Ë¤Ï»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×(12·î5Æü(¶â)¸ø³«)¡¢¸¶²Å¹§¤Î¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×(12·î19Æü(¶â)¸ø³«)¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï11·î21Æü¤«¤éÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¤Î¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ëÆî¶å½£¤¤Ã¤Æ¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Å·Ê¸´Û¤¬ÉñÂæ¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¿Í¾ðÇÉ¤ÎÃµÄå¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦1ºî¤Ç¡¢»ûÀ¾¤È¸¶¤¬¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤¬²Æº×¤ê¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤éÃµÄå¶È¤â±Ä¤àÏ¡(»ûÀ¾)¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Î·òÅÍ(Èî¸åÎËÂÀÏº)¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Îµµ¤ÎÁÜº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Î½÷À¡¦Æä(Âç¸¶Í¥Çµ)¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¡£»ö¾ð¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢Â©»Ò¤ÎæÆ¿¿¤È¶¦¤ËDVÉ×¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æä¤Ë»Å»ö¤ÈÂ÷»ù½ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢°ì°Â¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢æÆ¿¿¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËæÆ¿¿¤ÎÉã¿Æ¤¬Å·Ê¸´Û¤ÎºÆ³«È¯¤ò¶¯°ú¤Ë¿Ê¤á¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¦ÈÄÁÒÍºÇÏ(À¾²¬紱ÇÏ)¤ÎÂ©»Ò¡¦Ì÷¹¬(¼¼Î¶ÂÀ)¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¡¤ÏÆä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤È³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
»ûÀ¾±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ¡¤Ï¡¢Å·Ê¸´Û¤Î³¹¤ò°¦¤¹¤ëµ¤¤Î¤¤¤¤¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤â"¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì"¤ÈÎã¤¨¤é¤ì¤¿»ûÀ¾¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤ÏÈ´·²¡£
´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë"¿ÀÂÐ±þ"¤ä¡¢¼«¿È¤Î½ÐÈÖ°Ê³°¤Ç¤â¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢å«¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¾ðÇÉ¤ÎÃµÄå¤ò»ûÀ¾¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÆ¼Â¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«È´¤¯ÎäÀÅ¤Ê°ìÌÌ¤ä²¿¤ä¤é²áµî¤Ë¥ï¥±¤¢¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â±¢¤òÂÓ¤Ó¤¿´é¤Ä¤¤ÇÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éµ»¤Ç¼ç±é¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»ûÀ¾¤È¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤¬¤é¶¦±é¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Í§¾ð½Ð±é¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¸¶¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æä¤Î·»¤Ç¡¢°å¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Âó³¤¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æä¤ò¤¢¤·¤é¤¦Îä¤¿¤¤¿ÍÊª¤ò¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤ä¤Í¤Á¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æä¤ÎÂ©»Ò¤òÍ¶²ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÌ£¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ï¡¤È²¥¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë³÷À¸Ìò¤Î¹âÅÄæÆ¤ä¡¢Æä¤ÎDVÉ×¡¦Ì÷¹¬¤ò±é¤¸¤¿¼¼Î¶ÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿»ûÀ¾¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â°Ìò¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
±Ç²è¾ðÊó
Å·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì
11·î21Æü¤è¤ê¼¯»ùÅç¸©Àè¹Ô¸ø³«Ãæ
12·î5Æü(¶â)¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§»ûÀ¾Âó¿Í¡¿Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Èî¸åÎËÂÀÏº¡¿¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄæÆ¡¿À¾²¬紱ÇÏ
ÇÛµë¡§¥¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¿S¡¦D¡¦P