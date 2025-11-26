全世界『ガンダム』総選挙の中間結果発表 上位20機体公開！古谷徹、林原めぐみ…声優13人コメント
ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して実施中の「全世界“ガンダム”総選挙2025」の中間結果が発表された。投票期間終了日の12月25日まで残り1か月となり、現在全世界ランキングTOPの座を争っている上位20機体のガンダムが公開された。
【画像】古谷徹、林原めぐみ…『ガンダム』歴代声優13人の応援コメント
さらに、ガンダムシリーズのアニメーション作品の歴代ガンダムパイロットを演じられた古谷徹、林原めぐみ、阪口大助など13人のキャストから、各々の「推しガンダム」の推薦コメントも公式サイトにて到着。第1位に輝いたガンダムは、新規描き下ろしイラストの制作を予定している。
「全世界“ガンダム”総選挙2025」は、ガンダムシリーズ公式の企画として初めての、全世界・10言語に対応した投票企画。「GUNDAM Official Website」に収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を候補として選出。日本時間12月25日23:59までの期間、一人1日1票を好きなガンダムに投票できる。世界中から集めた投票データを集計し、言語ごとのランキングと全世界ランキングを発表予定となっている。
■中間結果発表
・G-セルフ(Gのレコンギスタ)
・Ζガンダム（機動戦士Ζガンダム）
・∀ガンダム(∀ガンダム)
・ストライクフリーダムガンダム(機動戦士ガンダムSEED DESTINY)
・ガンダムバルバトスルプスレクス(機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ)
・ガンダム（機動戦士ガンダム）
・ガンダム・キャリバーン（機動戦士ガンダム 水星の魔女）
・ストライクルージュ(機動戦士ガンダムSEED DESTINY)
・マイティストライクフリーダムガンダム(機動戦士ガンダムSEED FREEDOM)
・フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）（機動戦士ガンダムUC）
・ウイングガンダムゼロ(新機動戦記ガンダムW Endless Waltz)
・デスティニーガンダム（機動戦士ガンダムSEED DESTINY）
・ゴッドガンダム（機動武闘伝Gガンダム）
・赤いガンダム（機動戦士Gundam GQuuuuuuX）
・ガンダム・エアリアル（機動戦士ガンダム 水星の魔女）
・フリーダムガンダム（機動戦士ガンダムSEED）
・ガンダムF91（機動戦士ガンダムF91）
・νガンダム（機動戦士ガンダム 逆襲のシャア）
・ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） （機動戦士Ζガンダム）
・デスティニーガンダムSpecII（機動戦士ガンダムSEED FREEDOM）
※順不同
