「マジ？！」上田竜也、堂本光一を階段から突き落とす!? 「容赦なくて草」「ご無事でしょうか…？」
元KAT-TUNの上田竜也さんは11月25日、自身のInstagramを更新。「堂本光一の倒し方」を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上田竜也の「堂本光一の倒し方」
ファンからは「マジ？！ヤバッ！」「こらこらこらwww」「容赦なくて草」「先輩で遊んだらあかん」「天下の光一様までも倒しちゃったああ」「倒し方シリーズ、ついにここまできた、すごい、、、」「ご無事でしょうか…？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「倒し方シリーズ、ついにここまできた」上田さんは「堂本光一の倒し方」とつづり、KinKi Kidsの堂本光一さんと撮影した3枚の写真を投稿。「1 まずは手頃な大階段を見つけたらSHOCKごっこしよーよ！ と1番上までおびき寄せます」「2 頂上で思い出に浸っている時がチャンスです」「3 勇気をもって背中を押しましょう」と、それぞれの写真を説明しています。3枚目では、実際に堂本さんが階段から転げ落ちる衝撃の瞬間も。上田さんは「僕たちは特殊な訓練を積んでいます 絶対に真似をしないでください」と、注意も促しています。
「この程度では倒せん」同日、堂本さんも自身のInstagramを更新。「プロテクター無しではこれが限界だわー」とつづり、実際に階段から落ちる様子を動画で公開しました。無事なのか心配になるほど勢いよく転がっていますが「#特別な訓練を受けているのでこの程度では倒せん」とあるので、無傷だったのでしょう。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
