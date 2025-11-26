「誰にとっても予想外」７戦６敗…リバプール指揮官がまさかの大苦戦を語る。母国オランダ強豪撃破の鍵は明白「今回こそは」【CL】
昨季のプレミアリーグ王者は、復調のきっかけを掴めるか。
現地11月26日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、アルネ・スロット監督が率い、遠藤航が所属するリバプールが、PSVをホームに迎える。
リバプールは、22日にプレミアリーグ19位のノッティンガム・フォレストに０−３で完敗するなどし、直近の公式戦11試合で８敗、リーグ戦７試合で６敗。監督解任が囁かれる危機的状況にある。
就任１年目の昨季と打って変わって、窮地に直面しているオランダ人指揮官は、母国の強豪との対戦を前にした会見で、今日の苦境について次のように語った。
「クラブにとっても、私にとっても、誰にとっても予想外の出来事だ。ただ、おそらく私たちこそがそれに立ち向かうのに最適なクラブだろう。なぜなら、状況が厳しくなればなるほど、我々は結束を強めるからだ。守備を改善するためには、助け合わなければならない。ボール保持時のプレーは昨シーズンと大きく変わっていないが、失点の内容は全く異なるものだ」
スロット監督はその上で、「敗戦を勝利に変える正しい答えをまだ見出せていない。ビハインドを負った状況から巻き返すのは困難だ。今回こそは先制点を奪えるよう願っている」と伝えた。
スロット体制２年目のリバプールは、PK戦の末にクリスタル・パレスとの接戦を落としたコミュニティシールドを除き、敗れた試合の全てで先制点を許している。先に点を取れるか。それが勝負の鍵と言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」
現地11月26日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、アルネ・スロット監督が率い、遠藤航が所属するリバプールが、PSVをホームに迎える。
リバプールは、22日にプレミアリーグ19位のノッティンガム・フォレストに０−３で完敗するなどし、直近の公式戦11試合で８敗、リーグ戦７試合で６敗。監督解任が囁かれる危機的状況にある。
「クラブにとっても、私にとっても、誰にとっても予想外の出来事だ。ただ、おそらく私たちこそがそれに立ち向かうのに最適なクラブだろう。なぜなら、状況が厳しくなればなるほど、我々は結束を強めるからだ。守備を改善するためには、助け合わなければならない。ボール保持時のプレーは昨シーズンと大きく変わっていないが、失点の内容は全く異なるものだ」
スロット監督はその上で、「敗戦を勝利に変える正しい答えをまだ見出せていない。ビハインドを負った状況から巻き返すのは困難だ。今回こそは先制点を奪えるよう願っている」と伝えた。
スロット体制２年目のリバプールは、PK戦の末にクリスタル・パレスとの接戦を落としたコミュニティシールドを除き、敗れた試合の全てで先制点を許している。先に点を取れるか。それが勝負の鍵と言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」