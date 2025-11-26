【ひらがなクイズ】空白に入る2文字は？ 共通点に気付くとすっきり
空欄に共通して入るひらがなを推理する、人気のことば脳トレクイズ！
パッと見ではつながりが見えない単語同士でも、共通部分が見えると一気に爽快感が出てきます。
あなたはどれだけ早く気付けるでしょうか？
・□□ら
・□□むし
・わ□□
何が入るでしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に「かめ」を入れると、このようになります。
かめら（カメラ）
かめむし（カメムシ）
わかめ（ワカメ）
全て身近な単語ですが、共通する「かめ」を見つけるには少し柔らかい発想が必要です。
ひらめきの達成感が味わえるタイプの良問でした！
(文:All About ニュース編集部)
