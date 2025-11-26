ことばクイズ初級編！ 空欄に同じひらがなが入る言葉を探す問題です。一見バラバラの言葉でも、共通点を見抜くとすっきり！ 発想力のトレーニングにぴったりです。

写真拡大

空欄に共通して入るひらがなを推理する、人気のことば脳トレクイズ！

パッと見ではつながりが見えない単語同士でも、共通部分が見えると一気に爽快感が出てきます。

あなたはどれだけ早く気付けるでしょうか？

問題：□に共通して入るひらがなは？

次の3つの空欄に、同じひらがな2文字を入れて言葉を完成させてください。

・□□ら
・□□むし
・わ□□

何が入るでしょうか？

答えを見る






正解：かめ

正解は「かめ」でした。

▼解説
3つの言葉に「かめ」を入れると、このようになります。

かめら（カメラ）
かめむし（カメムシ）
わかめ（ワカメ）

全て身近な単語ですが、共通する「かめ」を見つけるには少し柔らかい発想が必要です。

ひらめきの達成感が味わえるタイプの良問でした！
(文:All About ニュース編集部)