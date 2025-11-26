お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が25日深夜放送の日本テレビ「にけつッ!!」に出演。新マネジャーの失言について語った。

ケンコバは、担当現場マネジャーが替わったことを報告し「20代の女の子なんですよ。若いので、若気の至りというか…（宮川）大輔さんを怒らせちゃったんですよ」と切り出した。

ケンコバは大輔と一緒に各地でイベントを開いており、滋賀県での開催前日に京都で食事をすることに。ケンコバの新任マネジャーは「吉本に途中入社。その前までは秘密のケンミンSHOWでディレクターやってた」といい、同マネは「私、全国のご飯とか結構詳しいですよ」とアピールしていたという。

すると、大輔が酒も手伝い「じゃあオマエ京都の●●知ってんのか？」と対抗。いくつか聞く中でマネジャーが知らないことがあり、「ほら見てみい！」と勝ち誇った。

そこでマネジャーは「浅い知識披露してすみません」と謝ろうとしたが、「浅い…」と発した時点で大輔が「浅いって何や！」と敏感に反応。マネジャーが言おうとしていた全文を告げると、自身の勘違いに気づき、「ああそうか…」と引き下がったという。

大輔はさすがに悪いと思ったのか、次の店ではフォローするかのようにケンコバのマネジャーの横に座って会話。当時の様子についてケンコバは「大輔さんのトークに（新マネが）ゲラゲラ笑うんですよ。大輔さんめっちゃ機嫌良くなってきて、バンバン酒飲みだした」と振り返った。

「見たことないくらい垂れ目でうれしそうな顔して大輔さんが“オマエはほんまに俺の言うことでよう笑うなあ”っていうたら、（新マネが）“すみません、私ゲラなんでしょうもないことでも何でも笑うんです”って。（間髪入れず大輔が）“なんやオマエこら〜っ！”って」と、マネジャーが再び大輔の怒りの導火線に火を付けてしまったという。

ケンコバは「そこから大輔さん酒止まらんようになって“帰らへん！”って言いだして。久々に“いいっすか？先帰ります”って帰りましたよ、2時ぐらいに」と苦笑いだった。