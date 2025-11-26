「住民登録証まで偽造…」『涙の女王』女優イ・ジュビン、“詐欺犯罪”に加担？まさかのトラブルとは

女優イ・ジュビンが、“伝説の証明写真”のせいでさまざまな詐欺犯罪に巻き込まれるという、とんでもない経験をしたことを明かした。

11月25日に公開されたYouTubeコンテンツ『人生84』では、ウェブ漫画家でタレントのキアン84とイ・ジュビンが遊園地で食事や散歩をしながら、近況について語り合った。

その中で、キアン84が2017年に撮影されたイ・ジュビンがモデルを務めた有名な証明写真を取り出し、「この写真、すごく有名だよね」と切り出すと、イ・ジュビンは笑いながらもため息まじりに“本当の裏話”を語り始めた。

イ・ジュビンは、「有名になって良いことばかりかと思っていたら、実はこれ、悪用されたんです」と明かし、「コールセンター、保険、投資勧誘、中古車ディーラー…あらゆるところで私の写真が使われていた。私の顔で詐欺を働いていたんですよ」と、当時のあ然とする状況を説明した。

（画像＝『人生84』キャプチャ）イ・ジュビンの証明写真を見せるキアン84

しかし、問題はそれだけではなかった。イ・ジュビンは「住民登録証まで偽造されたんです。裁判所から“出廷してください”という連絡が来て、事務所にも“投資詐欺をしたんですか？”という電話が入って…。ひとつやふたつじゃありませんでした」と語り、驚きを誘った。

これを聞いたキアン84は「顔があまりにも信用できそうだからだよ。こんな人に“買いませんか”って言われたら、俺も買っちゃうと思う」と、感嘆と衝撃が入り混じった反応を見せた。

食事を続けながら、イ・ジュビンは自身の演技人生についても振り返った。「俳優なんて自信がなくて、“あと1年だけ続けてみようかな？”と思っていたら、いつの間にか10年になっていた。でも運良く『犯罪都市 PUNISHMENT』まで来ることができた」と、淡々としながらも笑みを交えて語った。

なお、イ・ジュビンはドラマ『恋愛体質〜30歳になれば大丈夫』『涙の女王』、映画『犯罪都市 PUNISHMENT』など、さまざまな作品で活躍し注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジュビン プロフィール

1989年9月18日生まれ。DSPメディアの練習生で、ガールズグループRAINBOWのデビュー組だったが、デビューが何度も遅れて所属事務所を離れることに。2008年、SS501のMVに出演してデビューした。その後は広告やMVに出演し、2017年の『耳打ち〜愛の言葉〜』でドラマデビュー。『恋愛体質〜30歳になれば大丈夫』『先輩、その口紅塗らないで』『ドクター弁護士』などに出演し、特に『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』での体当たり演技で印象を残した。2024年のドラマ『涙の女王』でさらに注目される女優に。