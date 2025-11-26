去年９月、山形県新庄市の６０代の女性から現金１１００万円をだましとったとして、東京都の指定暴力団組員で「受け子」役だった２９歳の男が逮捕されました。

警察が余罪や共犯者についても調べを進めています。

詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いできのう逮捕されたのは、東京都の指定暴力団組員の男（２９）です。

警察によりますと、男は去年９月２７日から２９日までの間、仲間と共に新庄市の６０代女性にＮＴＴファイナンスの職員などを装って複数回電話をかけたということです。

そして「告訴を回避するには１３００万円の示談金を払わなければならない」などとうそを言って女性から現金１１００万円をだまし取った疑いがもたれています。

男らは女性に１１００万円を荷物として発送させ、男が東京都内のアパートで宛先人に成りすまして受け取っていました。

警察は男の認否を明らかにしていません。

女性はこのほかにもおよそ４８０万円をだましとられていて、警察が男の余罪や共犯者についても調べを進めています。