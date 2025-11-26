きょう閉会式が行われる聴覚障害者のスポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、当事者と聴者のコミュニケーション支援の一端を担うのが、アイシンが開発した音声認識システム「YY System（YYシステム）」だ。

音声を文字化するだけでなく、多言語の翻訳にも対応し、絵文字を盛り込むなどの配慮もあって支持が広がっている。開発プロジェクトリーダーの中村正樹さん（51）に話を聞いた。

――デフリンピックではどのような事業を展開しているのか。

中村（以下略） 音声認識システムは、聞こえない人、聞こえにくい人に、聴者の言葉を文字化して示すことができます。スマートフォンにダウンロードすればすぐ使えます。デフリンピックでは、大型のアクリル板に液晶で発言内容を映し出す装置を競技会場や交通機関、ホテル、ドラッグストアなど都内を中心に１００か所以上に設置しています。

――自動車部品メーカーのアイシンがなぜ、このような取り組みをしているのか。

もともと私はカーナビのエンジニアをしていました。次第に、社内の生産性向上への取り組みに関心をもち、社員一人一人の関心を文字データベースとして、検索できるような仕組みができないかと考え始めるようになりました。具体的には社内での会議などの発言を音声認識で文字データとして収集し、社員の関心や人間関係などを分析したいと思いました。最終的には、この仕組みは実現していませんが、この時、開発した音声認識技術を、聴覚障害者の意思疎通に利用するように思い立ちました。

――いつごろから利用が始まったのか。

きっかけはコロナ禍です。アイシンには約１２万人が働いていて、聴覚障害のある従業員は約３００人にのぼります。彼らは口の動きをみて相手の発言を把握することが多いのですが、マスクをするようになって、社内の意思疎通に困っているという現実がありました。そこで、２０２１年春には社内で音声認識システムを導入し、その後、改良を重ねて、社外でも活用するようになりました。

――急速に広がってダウンロード数は２００万を超えた。

YYシステムの特徴は、エンジニアの私と、利用する当事者とのコミュニケーションにあります。当事者は、SNSを通じて遠慮なく、使い勝手や機能について感想を私に送ることができます。その感想をヒントに、スピード感のあるシステム改善を行っています。こうした交流で、機能が急速に向上し、当事者の間で話題になっているようです。

実は、私たちはプッシュ型の営業活動を一切していません。しかし、当事者が勤務先で「YYシステムをうちでも導入してほしい」と話し、そうした要望を受けた企業から導入の打診が相次いでいるという流れです。有料の法人契約は２００社以上にのぼります。当事者の個人利用は無料です。

――ビジネスとしてはどう考えるか。

今後３年で事業性をもった仕組みにしていきたいです。利用者コミュニティーがSNS上にありますので、聴覚障害者に、YYシステムを導入しているお店や事業者を案内することも可能です。つまり、事業者がYYシステムを導入すると、利用者がそこに集まるような仕組みを作り上げていきたいです。

「聴覚障害者の情報保障」となると腰が重い事業者も、設備を導入して収益が上がれば、自然とバリアフリーの流れも進んでいくのではないでしょうか。YYシステムをバリアフリーや、字幕システムのブランドとして確立させることで、勤務先のアイシンにも貢献できると考えています。

――文字情報にはどのような可能性があるか。

たとえば、カーナビの音声ガイドを文字化することも考えられます。鉄道駅の券売機などでも、問題が発生すると日本語の音声でガイドが流れることがありますが、文字で伝えられる仕組みがあれば、より便利になります。これから「字幕があって助かった」という声を多く集めていきたいと思っています。利用者の声とともに音声認識と字幕の可能性を広げ、YYシステムが広がっていける可能性を探っていきたいです。

なかむら・まさき 自動車部品メーカー・アイシンで働くエンジニア。iOSアプリ開発者。意思疎通支援アプリ「YY System」の責任者として企画開発を担当。2023年には「グッドデザイン賞金賞」を受賞、24年には世界中の優れたデザインを選定する「ゴールデン・ピン・デザイン・アワード」で「ベスト・デザイン・アワード」を受賞。

YY System リアルタイムに音声を認識し、人工知能（AI）の活用により文字化して、スマートフォンや透明ディスプレーに表示するシステム。駅構内のような騒音環境の中でも高い音声認識性能をもち、聴覚障害のある人と意思疎通を図れる。31言語に対応したリアルタイム翻訳機能を備え、外国人とのコミュニケーションにも役立つ。アイシンはデフリンピックに協賛している。