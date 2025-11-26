国会では26日午後、高市首相と野党党首らの初となる党首討論が行われます。

国会内から中継です。

高市政権の支持率の高さから、野党側からは「攻めづらい」との声も出ていますが、立憲民主党の野田代表は、高市首相の「危うさ」を浮き彫りにしたいと語りました。

立憲民主党 野田代表

「高市政権の支持の高さは、今の外交安全保障でも経済でも明快に語る痛快さにあると思うんですけど、そこに危うさを感じる、独断専行の危うさを感じる人もいます」

午後、最初に質問に立つ野田代表は、日本テレビの取材に応じ「将来世代のために大所高所からいい議論をしたい」と意気込みを語りました。

野田代表は、討論では緊張感が増している日中関係、物価高対策、企業団体献金などの政治とカネをめぐる問題について質問する考えです。

ある立憲民主党の幹部は「少数与党という状況で、立憲の政策を実現するチャンス。批判・対決型ではなく、対話・提案型の議論をする」と戦略を話しています。

また国民民主党の玉木代表は、「年収の壁の178万円への引き上げ」について。そして野党として初の党首討論となる公明党の斉藤代表は、「非核三原則を堅持するのか」高市首相に迫る考えです。

一方、高市首相も初の党首討論ということで、準備に余念がありません。首相周辺は「週末の海外出張中も、トランジットの合間などに党首討論の資料を集めて勉強をしていたようだ」と話しています。