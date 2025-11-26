木下優樹菜「びくドン風」ワンプレート料理公開「再現度高い」「盛り付けおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】元タレントの木下優樹菜が11月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのワンプレート料理を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「再現度高い」と話題の“びくドン風”ワンプレート料理
木下は「今日はね、びくドン風ワンプレートでしたー」とコメントし、写真を投稿。ハンバーグと大根やにんじんのサラダ、ご飯がワンプレートに盛り付けられ、味噌汁が添えられた食卓を公開した。
この投稿に、ネット上では「再現度高い」「美味しそう」「料理上手」「盛り付けおしゃれ」などと反響が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木下優樹菜、ワンプレート料理公開
◆木下優樹菜の投稿に反響
