TBS日比麻音子アナ「ドラマの影響であたしが作ってみた」筑前煮披露に反響「色合いが綺麗」「顆粒だし便利ですよね」
【モデルプレス＝2025/11/26】TBSの日比麻音子アナウンサーが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの筑前煮を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳TBS美人アナ「ドラマの影響であたしが作ってみた」丁寧に盛り付けられた筑前煮
日比アナは「完全にドラマの影響であたしが作ってみた筑前煮」とコメントし、美しく盛り付けた筑前煮を披露。「全力で顆粒だし使うタイプです」と明かし、鶏肉、人参、レンコン、シイタケなどが入った、彩り豊かで美味しそうな一皿を紹介した。さらに「今夜も楽しみ〜」と綴り、女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める同局系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）を心待ちにしている様子を伝えた。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ美味しそう」「色合いが綺麗」「ドラマの影響力すごい」「器も素敵」「顆粒だし便利ですよね」「忙しいのに偉い」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆日比麻音子アナ、手作りの筑前煮披露
◆日比麻音子アナの投稿に反響
