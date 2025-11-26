「じゃあ、あんたが作ってみろよ」竹内涼真、実家感漂うパジャマ姿でも抜群スタイル際立つ「ダサさが秀悦」「Tシャツイン最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の公式Instagramが、25日に更新された。竹内のパジャマ姿のオフショットが公開され、反響が寄せられている。
【写真】竹内涼真「ダサさが秀悦」実家感漂うパジャマ姿
投稿では「お風呂ちゃんと入りましたか？」とフォロワーに呼びかけるメッセージとともに、「あんたが」「もうすぐはじまるよ」とハッシュタグで放送を告知。写真には第7話で登場したシーンのオフショットとして、チェック柄のパジャマパンツに魚柄のTシャツをインした姿で、頭にタオルを被り階段に座る竹内の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「ダサさが秀悦」「実家感漂ってる」「可愛すぎる」「パジャマ姿でもスタイル抜群なの分かる」「愛おしい」「Tシャツインからの決めポーズが最高」といった声が上がっている。
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。（modelpress編集部）
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」竹内涼真、タオルを被ったパジャマ姿公開
◆竹内涼真のパジャマ姿に反響
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
