Braveridgeが展開するゲーミングブランド「Wizard Room」は、レバーレスアーケードコントローラー「GlimPearl（グリムパール）」の予約販売を11月26日12時より開始した。一般販売は12月5日10時からで、価格は78,980円。

GlimPearlは、“細部が勝敗を分ける” というコンセプトのもと開発された、素材・構造・機能すべてにこだわったハイエンド・レバーレスアーケードコントローラー。陶器のような質感を持つ独自素材「NAGORI」天板、低ストローク高速反応ボタン「OneFRAME」、Brook Gen-5 MINI Fighting Board搭載といった特徴があり、競技シーンでも通用する性能を備えている。

また、本製品は、プロゲーミングチーム「Good 8 Squad」の「ストリートファイター6」部門に所属するさはら選手が実践で使用しているモデルと同じ仕様となっている。

予約特典として、予約者全員にアフターケア初回特典クーポン5,000円分が付いてくるほか、先着50名にさはら選手の直筆サイン色紙がプレゼントされる。さらに、500台限定で本体にシリアルNo.が刻印される。

