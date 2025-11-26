·èÄêÈÇ¡ª¡¡28¹àÌÜ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿·×²è¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×
11·î20Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÂÊ¿·×²èºöÄê¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤¬¡¢¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤µ¤ò¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î·×²è¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢ºöÄê·Ð°Þ¡¢ÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºöÄê¤Ë²¤½£·ù¤¤¤ÎJ¡¦D¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤È¤â¤ËÀïÁè·ÑÂ³¤òË¾¤à²¤½£½ô¹ñ¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤é¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
2¼ïÎà¤Î28¹àÌÜÏÂÊ¿·×²è
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç²¤½£Â¦¤¬¤Þ¤È¤á¤¿²¤½£ÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¼¤ÎÉ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìAxios¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢½¤Àµ¤äÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤ò¼¨¤¹¡£
Axios¤Ï11·î21ÆüÉÕ¤ÎÊÌ¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢Äó°ÆÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î½ðÌ¾Íó¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÁð°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î½ðÌ¾¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AxiosÈÇ¤Î21¹àÌÜ¤Î4ÈÖÌÜ¤Îµ½Ò¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈóÉðÁõ´Ë¾×ÃÏÂÓ¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Axios¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë²Ã¤¨¡¢28¹àÌÜ¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉô¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎ¤È¥í¥·¥¢ÎÎ¤Î´Ö¤ËÈóÉðÁõÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
28¹àÌÜÏÂÊ¿·×²è¤ÎºîÀ®²áÄø
º£²ó¤Î28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅâÆÍ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï11·î21Æü¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¸ø¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤´¤¯Âç¤Þ¤«¤Ê³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¿ÏÂ·×²è¤Ï¡¢8·î15Æü¤Î¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î²ñÃÌÁ°¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»öÁ°¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö°ìÄê¤ÎÂÅ¶¨¡¢¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î½ÀÆðÀ¡×¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄó°Æ¤·¤¿ÏÂÊ¿²ò·è°Æ¤ò»ö¼Â¾åµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡×°ìÄê¤ÎÄÀÌÛ´ü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤¬¡¢28¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¿·°Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¡ÖÄó°Æ¤µ¤ì¤¿·×²è¤ÎºÙÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶ËÈë¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß²ñÃÌ
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢11·î20ÆüÉÕ¤ÎAxios¤¬¡Ö¤³¤Î·×²è¤Ï ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥È¥é¥ó¥×¤ÎÌ¼Ì»¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥·¥å¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÆÃ»È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥£¥È¥³¥Õ¤¬µ¯Áð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥£¥È¥³¥Õ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢ÆÃ»È¤Î¥¥ê¥ë¡¦¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢Ä¾ÀÜÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÎRDIF¡Ï¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¡×¤È¤âÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Àè¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¾ÜºÙ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
11·î23Æü¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢10·îËö¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡¢¥¦¥£¥È¥³¥Õ¡¢¥¯¥·¥å¥Ê¡¼¡¢¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥£¥È¥³¥Õ¤Ï11·îÃæ½Ü¡¢Ë¬ÊÆÃæ¤À¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ë¥¹¥Æ¥à¡¦¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ¤Ë·×²è¤òÅÁ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï20Æü¤Ë¥¡¼¥¦¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤¹Á°¤Ë¡¢19Æü¤Ë¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë·×²è¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
11·î20Æü¡¢ÏÂÊ¿¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆÃÊÌÂåÉ½¡×¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹¥³¥ëÎ¦·³Ä¹´±¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃ´ÅöÆÃ»È¤Î¥±¥í¥Ã¥°¤Ï¸ò¾Ä¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¡Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÏÂÊ¿·×²è¤òÄ¾ÀÜÅÁÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì°ÊÁ°¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÏÂÊ¿·×²è¤Î³µÍ×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î19ÆüÉÕ¤ÎAxios¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÏÂÊ¿¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥ë¥³¤Î»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥È¥³¥Õ¤Ï19Æü¤Ë¥¢¥ó¥«¥é¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥Ï¥«¥ó¡¦¥Õ¥£¥À¥ó³°Áê¤È3¼Ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¤Î¤Ù¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬¥¦¥á¥í¥Õ¤È¤Î¹ç°Õ¤«¤é¸åÂà¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñÃÌ¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò´Þ¤à¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê·Á¼°¤Ç¡¢¤³¤Î°Æ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤¿¤á¡¢²ñÃÌ¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤¬¡¢µÞÂ®¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£11·î23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç²ñ¹ç¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏÂÊ¿Äó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÂåÉ½¤Ï¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤À¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£
¥ë¥Ó¥ª¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤âÀ¸»ºÅª¡×¤ÇÍ°ÕµÁ¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÑ¹¹¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¡¢º£¸å¿ôÆü´Ö¡¢¶¦Æ±Äó°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸ÃæÅª¤Êºî¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢²¤½£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤È¤â¶ÛÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î´ØÍ¿
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÏÂÊ¿·×²è¤òÄ¾ÀÜÅÁÃ£¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥ê¥¹¥³¥ëÎ¦·³Ä¹´±¤ò¡ÖÆÃÊÌÂåÉ½¡×¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥ê¥¹¥³¥ë¤Ï¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¶á¤·¤¤¤Î¤À¡ÊThe Economist¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢11·î21Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ª¤è¤Ó¥É¥ê¥¹¥³¥ëÎ¦·³Ä¹´±¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬ÏÂÊ¿¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊThe Guardian¤ò»²¾È¡Ë¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÜºÙ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤âº£²ó¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²¤½£·ù¤¤¤Î¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î°Õ¸þ¤¬¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Î¿ï½ê¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AxiosÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯°²½¤Ë¶ì¤·¤à²¤½£½ô¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤Í¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅà·ëÃæ¤Î¥í¥·¥¢»ñ»º¤ò¡¢²¤½£¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢Ê¬³ä´ÉÍý¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö
¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò°ì¹ï¤âÄä»ß¤·¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¤â¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤â¶¯¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î11·î21ÆüÉÕ¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤¬Ëþ¤¿¤¹¤Ù¤»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê1¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤òÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢»¦Ù¤¡Ê¤µ¤Ä¤ê¤¯¡Ë¤ò»ß¤á¤ë¡¢¡Ê2¡Ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¡Ê3¡ËÀïÁè¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄÈà¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿@nfergus¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¸½¼Â¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¼êË¡¤òÈãÈ½¤¹¤ëÂçÈ¾¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
²¼¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢The Time¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢¡ÖºÇÁ±¤ÏÁ±¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎÊóÆ»¤Î²±Â¬¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿28¹àÌÜ¤ÎÁð°Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ò¾Ä¤Î¹çÍýÅª¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤ÏÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤Ë±ÑÍºÅª¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤³¤½¡¢Èà¤é¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿À®²Ì¤ò³°¸ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ç¤á¤ë»þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬·ÚÊÎ¤¹¤ë²¤½£
¤³¤ÎÏÀ¹Í¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö11·î25Æü¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ë²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤½£Â¦¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤ÎÂåÂØ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥ë¥Ó¥ª¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡ÊBBC¤ò»²¾È¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢23Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï²¤½£¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ýÀè¤ÇÂ¨»þÄäÀï¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÀïÁè·ÑÂ³¤ò¤Í¤é¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë²¤½£¤ÎÌµÄê¸«¤Ø¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¤½£¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¼åÂÎ²½¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤äÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹¤ÎÎÎÅÚÃ¥´Ô¤ò¤Í¤é¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê²¤½£½ô¹ñ¤Ï¤ß¤Ê¡ÖÀïÁè·ÑÂ³ÇÉ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂåÍýÀïÁè¤ò¤µ¤»¤Æ¡¢·³»öÈñÁý¶¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò·³»öÈñ¤ÎÂÐGDPÈæ¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤Ä¤Ä¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤Î·ø»ý¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍÊ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ÒÅÉ¡Ê¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îµç¾õ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Í×¾×¥Ý¥¯¥í¥Õ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÓ¼º¤¹¤ëÎÎÅÚ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÔ¿§¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀ½Ìý½ê¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÅÅÎÏÀßÈ÷¤ä¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÅÅ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÈË¼¶¡µë¤Ë¤â·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢£¡Ö¡Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ§¿Í¤Î¡Ë¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á»ö·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ø¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¯Å¨Æ±»Î¤Î´Ö¤Ç¤µ¤¨¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ñ¤¬ÃÄ·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àï»þ²¼¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤ÎÆ±Ë¦¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ëÀïÁè¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¼°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¯À©Æ°°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¹²½¡×¡ÊÌµÍý¤ä¤ê¥Ð¥¹¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Æ·³¤ËÆ°°÷¡Ë¤Ø¤Î¹ñÌ±ÅªÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢²¤½£¤ä¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ê¤·¤Ë¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¦²¤½£¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢Åà·ë¤·¤¿¥í¥·¥¢»ñ»º¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÇå½þ¥í¡¼¥ó¡×¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎË×¼ý¡Ë¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸½¼Â¡×¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¨»þÄäÀï¤ÈÏÂÊ¿¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ä¥ô¥¡¥ó¥¹¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¤½£½ô¹ñ¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï²¤½£¤Ë¶¯¤¤Å¨°Õ¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÛÃø¡Ø¥Í¥ª¡¦¥È¥é¥ó¥×³×Ì¿¤Î¿¼ÁØ¡Ù¤Î161ÊÇ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¹â´±¿ôÌ¾¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¤Î»äÅª²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òµßºÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ·ù¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¿¤À¾è¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤ò´°Á´¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¡¢¹ñËÉÄ¹´±¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹¤ÏÊÖ¿®¤·¡¢¡Ö°¥¤ì¤À¡×¡ÊIt¡Çs PATHETIC¡Ë¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î²¤½£·ù¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÛ¹Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¡Ö»ß¤á¤¿¤¤¥È¥é¥ó¥×¡×¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×¡ÖÌµÇ½¤Ê²¤½£¡×¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢11·î24Æü¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢24Æü¡¢X¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Åì²¤¤Ë¤ª¤±¤ë4Ç¯¤ËµÚ¤ÖÊ¶Áè¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÈà¤é¤Î¸«²ò¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤é¤¬¤Î¤Ù¤¿¤³¤È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸í¤ê¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¼«¹ñ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÇ®¶¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿´Äì·ù°¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¤Î¤À¡£
ÊÌ¸À¤¹¤ë¤È¡¢¶¦ÏÂÅÞÆâ¤Ë¤¤¤ë¡ÖÀïÁè°Ý»ýÇÉ¡×¤¬ÏÂÊ¿·×²è¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´Äì·ù°¡×¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î²×Î©¤Á¤Ï¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤òÈãÈ½¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²¤½£À¯¼£»ØÆ³¼Ô¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°¥¤ì¤Ê²¤½£»ØÆ³¼Ô¤ÎÃÇËöËâ
²¤½£¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤ÏºÇ½é¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡×¤âÊó¤¸¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Æó¤Ä¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÁê°ãÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡Ê¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥Ê¡¼¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¿·¤·¤¤¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥í¥¤¥¿¡¼ÈÇ¤ò¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿É½¤Ë¼ýºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÂåÂØ°Æ¤Ç½¤Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÎÎÅÚ¡¢¢Ê¼°÷¿ô¡¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊÝ¾Ú¡¢¤¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¡½¡½¤È¤¤¤¦4ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î23Æü¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬²¤½£ÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¶¨µÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç²¤½£¤Î°Õ¸þ¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿Í×Ë¾¤ò¤Î¤Ù¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¹Í¤¨¤¬Æ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìÂÎ¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¡ÚÎÎÅÚ¡Û
AxiosÈÇ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
• ¥¯¥ê¥ß¥¢¡¢¥ë¥Ï¡¼¥ó¥·¥¯¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥í¥·¥¢ÎÎ¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¡£
• ¥Ø¥ë¥½¥ó¤È¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¤ÏÀÜ¿¨Àþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅà·ë¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀÜ¿¨Àþ¤Ë±è¤Ã¤¿»ö¼Â¾å¤Î¾µÇ§¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
• ¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¸Þ¤Ä¤ÎÃÏ°è°Ê³°¤Î¼«¹ñ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ç°ÕºÑ¤ß¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎÎÅÚ¤òÊü´þ¤¹¤ë¡£
• ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¸½ºß»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î°ìÉô¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¤³¤ÎÅ±Âà¶è°è¤ÏÃæÎ©Åª¤ÊÈóÉðÁõ´Ë¾×ÃÏÂÓ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥í¥·¥¢Ï¢Ë®¤ËÂ°¤¹¤ëÎÎÅÚ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢·³¤Ï¤³¤ÎÈóÉðÁõÃÏÂÓ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÈÇ¤Î²¤½£ÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢ÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿¼ç¸¢ÎÎÅÚ¤ò·³»ö¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÉü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£ÎÎÅÚ¸ò´¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ÏÀÜ¿¨Àþ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤ÏÁ°Àþ¤Ç¤ÎÀïÁèÄä»ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·×²è¤ÎÃæ¿´ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÅ±Âà¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÄó°Æ¤ò¥í¥·¥¢¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥í¥·¥¢¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÀß¤±¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤µ¤»¤ÆÏÂÊ¿°Æ¤òÆÜºÃ¤µ¤»¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÏÂÊ¿·×²è¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ
¡ÚÊ¼°÷¿ô¡Û
AxiosÈÇ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Îµ¬ÌÏ¤Ï60Ëü¿Í¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÈÇ¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Îµ¬ÌÏ¤Ï80Ëü¿Í¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Axios¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³Ââ¤Ï¸½ºß80Ëü¡Á85Ëü¿Í¤Ç¡¢ÀïÁ°¤Ï25Ëü¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¤½£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸½¾õ°Ý»ý¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¥Æ¥ì¥°¥é¥ÕÈÇ¤Î²¤½£ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÀ©¸Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊÝ¾Ú¡Û
¤ª¤½¤é¤¯AxiosÈÇ¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÈÇ¤Î5¹àÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ö¶¯¸Ç¤Ê¡×¡¢¡Ö³Î¸Ç¤¿¤ë¡×°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¬Äê¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
11·î21Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢²¤½£½ô¹ñ¡¢EU¡¢NATO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¹ç°Õ¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾µÇ§¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ´Ö¤Î¹ç°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢15¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¡¢²¤½£½ô¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹çÆ±°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢ËÜ¹ç°Õ¤ÎÁ´¾ò¹à¤ò¿ä¿Ê¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AxiosÈÇ¤Î15¹àÌÜ¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¥í¹çÆ±ºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ËÜ¹ç°Õ¤ÎÁ´µ¬Äê¤Î½å¼é¤òÂ¥¿Ê¤·³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢NATO¤Î½¸ÃÄËÉ±Ò·û¾ÏÂè5¾ò¤Îµ¬Äê¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö½ÅÂç¤«¤Ä°Õ¿ÞÅª¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÉðÎÏ¹¶·â¡×¤Ï¡¢¡ÖÂçÀ¾ÍÎ¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¹¶·â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
RBC¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥¹¥³¥ë¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÊ¿·×²è°Ê³°¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ÄÉ²ÃÊ¸½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤Ï¡¢»°¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤ÓÉðÎÏ¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö·³Ââ¡¢¾ðÊó¡¦Ê¼ãë»Ù±ç¡¢·ÐºÑ¡¦³°¸òÅªÁ¼ÃÖ¡¢¤½¤ÎÂ¾Å¬ÀÚ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¡×¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¹à¤Ç¤Ï¡¢NATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤È¶¨Ä´¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£Âè»°¹à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¶¨Äê¤Ï10Ç¯´ÖÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢±äÄ¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤Î¹ÔÊý
¡Ú¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Î½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤ÆÅà·ë¤·¤¿¥í¥·¥¢»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÊä¶¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±»ñ»º¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Íø»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÅê¤¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇå½þ¥í¡¼¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¡¢Ë×¼ý¤Ë¶á¤¤Êý¼°¤Ç¡¢¥í¥·¥¢»ñ»º¤Î¸µËÜÉôÊ¬¤â»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛ¹Æ¡Ö¥«¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè·ÑÂ³¤òµá¤á¤ë²¤½£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬Ìö¿Ê¤µ¤»¤¿¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²¤½£ÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢14¹àÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï´°Á´¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÂ»³²¤òÇå½þ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÅà·ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¥í¥·¥¢¤Î¹ñ²È»ñ»º¤ò´Þ¤àºâÀ¯ÅªÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯ÅªÊä½þ¤òÂ»³²Çå½þ¤Î´°Î»Á°¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢¥í¥·¥¢»ñ»º¤òË×¼ý¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¡£
¤À¤¬¡¢AxiosÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅà·ë¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢»ñ»º1000²¯¥É¥ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉü¶½¡¦Åê»ñ·×²è¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤Î»ö¶È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Î50¡ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö²¤½£¤Ï1000²¯¥É¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Ë»È¤¨¤ëÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤¹¡×°ìÊý¡¢¡ÖÅà·ë¤µ¤ì¤¿²¤½£¤Î¥í¥·¥¢»ñ¶â¤ÏÅà·ë²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Í¤Ë¶ì¤·¤à²¤½£¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅà·ë¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤Î»ñ¶â¤Î»Ä¤ê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊÆ¥íÊÌ¤ÎÅê»ñ¥Ó¡¼¥¯¥ë¤ËÅê»ñ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤â¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢AxiosÈÇ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ÎºöÄê¤Ë»²²è¤·¤¿¥¯¥·¥å¥Ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤¬ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
½¤ÀµÅÀ
¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë25Æü¸á¸å1»þ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¤½£¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÏÂÊ¿·×²èÂåÂØ°Æ¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢FT¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¿·¤¿¤Ê19¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤òµ¯Áð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¤Î·èÄê»ö¹à¤ÏÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Û¤«¡¢WP¤Ï¡¢¡Ö11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¸½ñ¤Ï28¹àÌÜ¤«¤é19¹àÌÜ¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¤È¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Åö¶É¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
½¤ÀµÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¡Ö²¤½£Åö¶É¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÁð°Æ°Æ¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»ºÌó1000²¯¥É¥ë¤òÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤ë·×²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¡¢ÏÂÊ¿·×²è°Æ¤«¤é¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò¹à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ò¤·¤¿RBC¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¤Àµ»ö¹à¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÊ¼ÎÏ¡¢¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã³ËÈ¯ÅÅ½ê¡¢ÊáÎº¸ò´¹¤È¼õ·º¼Ô¤ÎÊÖ´Ô¤Î·Á¼°¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATOÈó²ÃÌÁ¤ò·ûË¡¤ËÌÀµ¤¹¤ë¾ò¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤Ï¡ÖÊÝÎ±¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¨µÄ¡¦¹ç°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¹à¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¼óÇ¾¤Î²ñÃÌ¤Ï¶á¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇÁ±¤ÏÁ±¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡×
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Î¤¤¤¦¡ÖºÇÁ±¤ÏÁ±¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¶â¸À¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤ò½ª·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¾ò·ï¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇÁ±¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢ÁÐÊý¤È¤â¤Ë¾ùÊâ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇÁ±¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â²¤½£¤â¡¢ÎÎÅÚÉÔ²Ä¿¯¤È¤«Ì±¼ç¼çµÁÍÊ¸î¤È¤«¤¤¤¦¡ÖÁ±¡×¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ßÉú¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¾ùÊâ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÁ±¡×¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö°¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤òÄ¹¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¶²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂÅ¶¨¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢¾¡Íø¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÅ¶¨¤Î¤Û¤Î¤á¤«¤·¤µ¤¨¤âÎ¢ÀÚ¤ê¤ä¹ßÉú¤À¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¥ó¥È¡ÊÁÇ¿Í¤Î¹¥»ö²È¡Ë¤¬¡¢ÀìÌç²ÈÌÌ¤ò¤·¤ÆÈéÁê¤Êµº¸À¤òÅÇ¤¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤ÆÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÈ¿¹ßÉúÇÉ¡×¤¿¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¤ò¡Ö¹ßÉú¡×¤È¾Î¤·¤ÆÄÙ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¥ë¥¬¥ó¥¹¥¯½£¤È¥É¥Í¥Ä¥¯½£¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖLDNR¡×¡Ë¤ÎÈó»ÙÇÛÃÏ°è¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÏ°Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËºÆÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¸¢Íø¡ÊÆÈ¼«¤Î¡Ö¿ÍÌ±·Ù»¡¡×¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ê¤É¡Ë¤ò»ý¤Ä¼«¼£¸¢¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÊ¬Î¥¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö¹ßÉú¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¤Î¤À¡£¥í¥·¥¢¤ËÊ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨ÆÃÊÌ¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Åö»þ¤Î¥Ú¥È¥í¡¦¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´öÅÙ¤«¤Îí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤ÎËö¡¢·ë¶É¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÀ¯¼£ÅªÉôÊ¬¤Î¼Â¹Ô¤ò¡¢»ö¼Â¾åÊü´þ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢°Ëâ¤È¤âÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÀ¯¼£ÅªÉôÊ¬¡¢¡Ö¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ä¡¼Êý¼°¡×¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¹ßÉú¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ð¤ì¤ë¤Î¤À¡£ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤Î10·î6Æü¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÀ¯¼£ÅªÂ¦ÌÌ¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¸åÂà¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥í¥·¥¢¤¬¸ø¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¿¯¹¶³«»Ï¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2022Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è°Æ¤¬¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¡¢Âç¶Ú¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤âÄÙ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©ÅªÃÏ°Ì¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¿Í°÷¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï2022Ç¯2·î°Ê¹ß¤ËÀêÎÎ¤·¤¿¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥¬¥ó¥¹¥¯½£¤ò½ü¤¯Á´ÃÏ°è¤«¤é¡¢ÀïÆ®¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë·³¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê¥É¥ó¥Ð¥¹¤âÆÃÊÌ¤ÊÃÏ°Ì¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îº£¸å¤ÏÊ£»¨²½¤¹¤ë
¸½ºß¡¢¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡ÖÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿Ë¬Ìä¸å¤Ë¡¢¹ç°Õ¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤ÎÇÈ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹ßÉú¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡¢1991Ç¯¤Î¹ñ¶¤Þ¤ÇÀï¤¦¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÇå½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¹ç°Õ¤ÏÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2022Ç¯½©¤Ë¤â¡¢¡Ö¹ßÉú¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢ÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥Ï¥ê¥¥¦½£¤È¥Ø¥ë¥½¥ó½£¤Ç¹¶·â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀïÀþ¤òµÙÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¥¨¥Õ¤Ç¡Ö¹ßÉú¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ß¥ê¡¼Åý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÏÃæ´ÖÁªµó¸å¤Î11·î9Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£¡Ö³°¸ò¸ò¾Ä¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤«¡¢¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¯Á°¤ËÂ¾¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢²¿¤«¸ò¾ÄºàÎÁ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤À¤¬¡¢·³»öÅª¤Ê¾¡Íø¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢·³»öÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Áê¸ßÇ§¼±¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¾¤Î¼êÃÊ¤ËÍê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¡£Æ±·î16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ê¡¼¤ÏºÆ¤Ó¸ò¾Ä¤Îµ¡¤¬½Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡ØÄë¹ñ¼çµÁ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîË¾¡Ù54ÊÇ¤ò»²¾È¡Ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Çµ¯¤¤¿µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Å¤¯ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤ÎÄä»ß¤Þ¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤ò¡Ö¹ßÉú¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÀïÀþ¤Î½ª·ë¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¹ßÉú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾¡Íø¡×¤È¡Ö¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÀþ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤»¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤ò´Þ¤à¡¢ÄäÀï¤Î¤¿¤á¤ÎÄÉ²Ã¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÆ¹ñ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢28¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤È¤·¤Æ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¹ßÉú¡×¤ÎÃæ¿È¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ßÉú¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤ÎÉåÇÔ¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤òÅý°ìÀ¯¸¢¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÄê¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Îº£¸å¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¤â¾ùÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë
ËÜÅö¤Ï¥í¥·¥¢¤â¾ùÊâ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¾ùÊâ¤ÏÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿°Æ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÎÎÅÚ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ëË½µó¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
AxiosÈÇ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½£¡¢¥¹¡¼¥à¥£½£¡¢¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯½£¤«¤é¤Î·³ÂâÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎÅ±Âà¤ò¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î°ìÉô¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬Å±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÁê»¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹çÍýÅª¡×¤Ê¾ùÊâ¡¦ÂÅ¶¨¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂèÆó¤Î¾ùÊâ¤Ï¡¢Åà·ë»ñ»º¤«¤é1000²¯¥É¥ë¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè»°¤Î¾ùÊâ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤³¤Î¸¶¹Æ¤Î¼¹É®ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤ËÏÀ¤¸¤¿¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£½ô¹ñ¤Î¶ì½Â
11·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¶á¤¯ÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÏÂÊ¿¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤òÇ÷¤ë¤¿¤á¡¢Äå»¡¤ª¤è¤ÓÉð´ï¤Î¶¡µë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬¾ðÊó¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢AxiosÈÇÏÂÊ¿·×²è¤Î°ìÉô¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î°ìÉôÎÎÅÚ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬ÅªÅ±Âà¤òÁê»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¡Ö¥³¥±¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¸½¾õ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÀïÁè·ÑÂ³ÇÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä²¤½£½ô¹ñ¤Î¼çÄ¥¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ä¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ÌäÂê¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ßÉú¤À¡×¤È¤«¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÊ°ÅÜ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯³¦¤ÎÉåÇÔ¡Ö°ìÈÖ¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤Î¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×