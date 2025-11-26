俳優・永瀬正敏が葛飾北斎を演じる映画「おーい、応為」（大森立嗣監督）が絶賛上映中だが、同じく“北斎の娘”を創作落語にして取り組む女流落語家の林家あんこ（３９）が、永瀬との感激の初対面を自身のＳＮＳで報告した。

都内の上映会後に行われたアフタートークイベントを観覧後、関係者を通じてサプライズで実現。大森立嗣監督、日本画家・松原亜実さんとも対面を果たし、直筆サイン入りの映画「おーい、応為」パンフレットを手にしながら「３度目の鑑賞でしたが、毎回異なる感動が」とも書き込み、１２月１２日（金）に東京・錦糸町のすみだトリフォニーホール小ホールで行う「第３回『北斎の娘』を聴く会」に向け、気持ちを高めた様子をつづった。

葛飾応為に北斎という父がいたように、あんこ自身も二代・林家時蔵を父に持つ２世初の女性落語家で、林家一門期待の二ツ目。日本テレビ「笑点」のアシスタントとしてレギュラー出演する一方で、自作落語「北斎の娘」の「〜聴く会」は年に一度だけ、約５０分のノーカット版を披露する貴重な口演としてライフワークにしている。過去２回ともチケットは完売で、今回もすでに残席わずか。映画を見て聞いても、聞いてからもう一度見ても相乗効果が楽しめそうだ。