米ニューヨーク在住の元テレビ東京で現在フリーの大橋未歩アナウンサーが日本時間２６日に自身のＳＮＳを更新。現地でのアルバイト姿を公開した。

インスタグラムで「大好きなお店でアルバイトしています」と報告。「ニューヨークのカオスが具現化されていて、守りに入ってるアイテムが１つもない店。奇異な目線を蹴散らして、この街を闊歩（かっぽ）する力をくれる店」（原文ママ）「古着とアーティストが作った服を売っているのですが、店長のチョイスがもう唯一無二で」と店内で撮影した自身のショットなどをアップした。

さらに「ちなみに、私は会話力は言語の壁もあり劣るのですが、絶対に時間は守るし、根拠がない積極性だけをアピールしていたら、最近は値付けもさせてもらえるようになりました。展開早い」と伝えた。

この投稿に「みほさん最高！楽しんで！」「胸がきゅううぅとなりました」「頑張ってるねぇ〜」などの声が寄せられている。

大橋アナは上智大卒業後、テレビ東京に入社。スポーツ、バラエティー、情報番組中心に多くのレギュラー番組で活躍も２０１３年、軽度の脳梗塞（こうそく）を発症し休職。約８か月の療養期間を経て、同年９月に復帰。１７年１２月、同局を退社し１８年３月からフリーで活動している。１０歳年下の夫とともに２３年に渡米し、現在はニューヨークで生活している。