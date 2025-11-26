10年続けた【仮面夫婦】→子どもにバレて「イヤだ」と言われ…ついに終わる時がきた？【ママリ】

娘「全然しゃべらないのが嫌」。10年続けた仮面夫婦、終わらせる時が来たのかも

10年ほど夫婦の会話がなくこの前小6の娘に2人が全然喋らないのが嫌だと言われました。

ですがお互いに関係を修復するのは不可能です。

子供のために仮面夫婦でも仲良くなっていけてるなら、とっくにもうやってます。。

この状況はもう離婚するべきでしょうか？

お金が大変になるし片親にするのが可哀想なのでしたくありません。。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、夫婦にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、夫婦に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

結婚生活が長くなるとうまくいかないこともでできますよね。10年もの間、夫婦にほとんど会話がないという投稿者さん。ある日、小学6年生の娘さんに「ママとパパが全然話をしないのが嫌だ」と言われてしまったそうです。



子どものためと割り切って仲良くするなど夫婦関係を修復するのは難しいようですが、金銭的な理由や片親にするのはかわいそうではないかと考え、離婚に踏み切れないといいます。

夫婦のこれからについてさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には、「子どもに気を遣わせるのはかわいそう」との声がありました。

片親が可哀想とは全く思わない派です

逆に子供にそう言った気を遣わせる方が可哀想と思います😢

ご夫婦がお互いにその関係を修復する気がないのであれば私だったら離婚します！ 出典：

qa.mamari.jp

親が思っている以上に、子どもはママとパパのことをよく見ています。ママとパパに直接「2人に会話がないのが嫌」と伝えることは、娘さんにとってとても勇気のいることだったでしょう。



夫婦関係は子どもに影響すると考える専門家もいるため、仲が悪いまま過ごすと娘さんがツラい思いをする可能性があります。夫婦がお互いに不仲を解消する気がないのであれば、離婚について話し合いをしてもよいかもしれません。



一方で、投稿者さんと同じように金銭的か理由や子どものことを考えて、離婚に踏み切れないという声もありました。

お気持ちお察しします…

お金があれば私はとっくに離婚してます。



家庭環境って大切だなぁとは思いますが

それより子供に不憫な思いはさせたくないですよね。 出典：

qa.mamari.jp

家庭環境が大切なのはわかっているものの、金銭面で子どもに不自由な思いをさせたくないとのこと。将来の選択肢を狭めてしまうこを避けるため、子どもが自立するまでは離婚しないと夫婦で決めている家庭もあるでしょう。



夫婦関係は、長い年月の中で少しずつ形を変えていくもの。無理に正解を見つけようとせず、自分にとっても子どもにとっても心地よい関係を模索することが大切です。この投稿をきっかけに、同じようなことで悩んでいる人はこれからの人生を考えてみるとよいかもしれませんね。

エアコン壊して号泣…夫の「神対応」に号泣、メンタルが弱った妻に「私はパワーアップ」「最近涙してない」

昨日は私は仕事休みで、張り切って普段あまりやらないエアコンの中や上を掃除してたんですがカバーをつける時にフックの部分がバキッと折れてしまいました😭💦



めちゃくちゃ焦ってしまい1人パニックになる私・・・



もちろん旦那に怒られるのも怖いし、エアコンを壊してしまったことと、もしかしたら買い替えなきゃいけない？！という不安感に襲われました😭



その後すぐに、電気屋さんに相談したり、ホームセンターで接着剤や養生テープを買いに行きましたが自分では直せず💦



一気に胃が痛くなって、食欲もなくなり夜まで何も食べれずに後悔ばかり💦😭





帰ってきた旦那に謝ったんですが、意外に旦那は全然怒らずに「もう10年近く経ってたら壊れる部分だよ、謝ることないよ、俺がなんでも直してやるよ」



と言って、養生テープで固定しながらなんとか直りました



私はその作業を見ながらポロポロ泣いてしまって💦💦



「こんなことで泣くなよ」と言われて抱きしめられましたが、なんだか私メンタルめちゃくちゃ弱くなってるなと感じました💦😭



年取って不安感とか強くなってきたと感じることが増えました💦



私がおかしいのかな？！



皆さんはメンタルどうですか？？



昔よりは弱くなってますか？？💦💦💦 出典：

qa.mamari.jp

良かれと思ってやったエアコン掃除で部品を壊してしまったという投稿者さん。幸い夫は怒ることもなく、直してもらえて本当によかったですよね。どうにかこらえていた気持ちが夫の優しさをきっかけにあふれてしまったのかもしれませんね。



年齢とともに強くなった部分もあれば、弱くなったと感じる部分もあるはず。投稿者さんの場合は涙腺が弱くなったのかもしれませんね。

年齢とともにメンタルはどうなる？

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「泣かなくなった」というコメントがありました。

メンタルは、昔よりめちゃくちゃパワーアップしました(笑)

出産してなおさら😂

そういえば最近涙全然流してないな～と思いました🤣 出典：

qa.mamari.jp

出産してさらにメンタルが強くなったという意見がありました。妊娠、出産を乗り越えて強化されたのかもしれません。



筆者は出産を経験して涙もろくなったので、泣かなくなったというコメントは新鮮でした。泣いてる暇がないほど目まぐるしい毎日だという方もいるのかもしれませんね。他にも「メンタルはめちゃくちゃ強くなった」という意見がありました。

メンタルめちゃくちゃ強くなりました(笑)

ドラマとかではめっちゃ泣きますが、それは昔からです🤣 出典：

qa.mamari.jp

子育てをしていると強くなるしかないというのが正直なところかも？ドラマを見て大泣きするのも、時にはストレス解消になりそうですね。



メンタルが弱くなったという意見がなかったことが意外でしたが、泣くこと自体は決してダメなことではありません。ご主人の対応もやさしく心が温まりますね。投稿者さんも、自分に合った不安やストレスの発散方法を見つけられるといいですよね。

毎晩22時帰宅の夫から「仕事の愚痴オンパレード」産後2か月ワンオペ妻、ストレスでも聞くべき？

ワンオペ育児されてる方、旦那さんの仕事の愚痴聞いてあげてますか？

もうすぐ生後2ヶ月になる赤ちゃんがいます。

平日は夫の仕事が忙しく、朝6時に家を出て帰るのは22時過ぎることがほとんどです。

私は日中はワンオペ育児をし、夫が帰ってくる時間に合わせて夕飯の用意、お風呂にもすぐ入れるようにしています。

一日家にいるとはいえこっちだって疲れてるのに、やっと帰ってきたと思ったら仕事の愚痴オンパレードで嫌になります。

もうストレスたまって仕方ありません。

仕事頑張ってくれているんだから聞いてあげるべきでしょうか？

私のキャパが小さすぎるんでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

朝早くから夜遅い時間まで仕事をしている投稿者・Mさんの夫。そんな夫の毎日をサポートすべく、Mさんは日々夫の帰宅に合わせて食事やお風呂の用意をしています。日中は1人で赤ちゃんのお世話をしているMさんは、自分も疲れている中で、夫から仕事の愚痴を聞かされることがストレスになっているようです。



産後2か月の体で、育児と家事をほぼ1人でこなすMさん。一方で朝から晩まで仕事を頑張っている夫。この状況で愚痴を聞き続ける方が良いのでしょうか。ママリユーザーからはさまざまな意見が集まりました。

聞く派・流す派・場合による派など対応はそれぞれ

今回のMさんの投稿には、愚痴を聞く派・流す派・場合による派とさまざまな意見が寄せられました。

笑って終われる愚痴なら、聞く側もストレスがなさそう

聞いてます！

おもしろおかしく話してくれることもあり、娘たち寝かしつけた後にその話聞きながらアイス食べて笑ってます笑 出典：

qa.mamari.jp

愚痴であっても夫の話は聞いている、という人では「笑いに変えられるようにしている」という声がありました。確かに最終的に笑って終えられる場合は、お互いにすっきりとした気持ちで話が終わりそうです。

とりあえず相槌だけ打っている

大半は真面目には聞いてないです笑



毎日毎日文句ばっかりの愚痴はストレスになるので、

面白くない時はほぉーん！！って左から右にとりあえず相槌だけ打ってます😮‍💨 出典：

qa.mamari.jp

聞いている雰囲気を出して、実は聞き流している…という声です。この方の他にもいくつか寄せられていました。聞く側も育児や家事で疲れている中、真面目に向き合って話を聞くのは難しいですよね。



「聞いているふりで流す」というスキルも身に着けられると、投稿者さんが楽になれそうですね。

余裕があるときは聞き、ない時は正直に言う

主さんのご主人ほんとに忙しそう💦でもオンパレードは聞いてて辛いですね😭



うちは余裕がある日（土日とか）は聞いてます😂



生後2ヶ月って本当にしんどいですよね💦私もワンオペで毎日黄昏泣きと寝グズりでクタクタで、今月は私も余裕がないからご飯も自分で温めてね、話も聞いてあげれないと思うって伝えてます😅 出典：

qa.mamari.jp

愚痴を聞くのがしんどい、となった時は、あらかじめ相手にそのことを伝えるという人もいました。先に事情を話しておけば、相手も「愚痴を聞かされるつらさ」に気づくかもしれませんね。家族とは言え、愚痴をいつも聞かされ続けると心の元気が失われてしまうかも。



投稿者さんの方も愚痴を聞いてもらえているならお互いさまですが、そうでないなら一度しっかり話をした方がいいかもしれません。



「愚痴を聞く」という、家族ならよくありがちなシーン。聞いてもらう側はなんとなくしている話でも、聞く側にとってつらいときは正直に伝えることも大事ですね。夫婦の伝えあいの大切さについて改めて感じさせられる投稿でした。

