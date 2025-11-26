東尾理子、母＆父・修氏との親子3ショットを公開 50歳の誕生日迎え感謝伝える「大切に育ててくれて、ありがとう」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。父で野球解説者の東尾修氏（75）と母との親子3ショットを披露した。
【写真】東尾理子、父・修氏＆母＆子どもたちとの家族ショット ※両親との3ショットは2枚目
11月18日に50歳の誕生日を迎えた理子。21日の投稿では、家族や友人らが集まったサプライズパーティーの模様を紹介していた。
この日の投稿では、両親や子どもたちとの食事会の様子をアップ。「両親にしてみると娘が50歳は、驚きらしい」と、父と母に囲まれた3ショットを披露し、「産んでくれて、大切に育ててくれて、ありがとう」と感謝の言葉をつづった。
この投稿には「おめでとうございます」「お母さまもお元気そうで何よりです」などのコメントが寄せられている。
