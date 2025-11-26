勝野洋（右）、キャシー中島 夫妻 （C）ORICON NewS inc.

　俳優・勝野洋（76）の妻で、タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が23日、自身のSNSを更新。9歳を迎えた孫・ハルコちゃんの誕生日を祝い、これまでの成長を振り返る写真を公開した。

【写真】「うわ〜可愛い！」「大きくなりましたね」キャシー中島が公開した、9歳迎えた孫の“顔出し”ショット

　投稿では「ハルコお誕生日おめでとう」「9歳、お姉ちゃんになったね」とつづり、ハルコちゃんの0歳からのバースデーショットを並べた記念投稿をアップ。「0歳からの誕生日ショットをハルコのプレゼントします」（原文ママ）「いつでもどこでもたくさんの愛をもらってるハルコが写っています」と、愛情たっぷりのメッセージを添えた。

　さらに「これからも天真爛漫でハルコらしくまっすぐに大きくなってね」「バァバとジィジはズーーーっとハルコを守っているからね」との言葉に続け、「happy birthday to you」「we love Haruko」と温かく締めくくっている。

　写真には、カラフルなハート型バルーンを抱えて笑顔を見せるハルコちゃんの現在の姿や、赤ちゃん時代に母親に抱かれるショット、幼少期にディズニーキャラクターと並ぶ姿など、家族の愛に包まれた成長の記録が詰め込まれている。

　コメント欄には、「うわ〜可愛い！」「大きくなりましたね」「笑顔がたまらない」「パパそっくり」「存在が天使」「ジィジとバァバの愛情をたっぷりもらって幸せそう」といった祝福と感動の声が多数寄せられた。

　勝野＆キャシー夫妻の長女は、宝飾デザイナーの勝野七奈美さん（享年29）、次女は俳優の勝野雅奈恵（43）、長男は手芸家・タレントの・勝野洋輔（42）。