川合俊一、1994年当時31歳で出た“パリコレ”写真にファン絶賛「ホント格好良い!!改めて惚れます」「半端ない、格好良い」
元バレーボール日本代表で、現在は日本バレーボール協会会長を務める川合俊一（62）が26日、自身のインスタグラムを更新。DJ・モデルなど幅広く活動している井上ヤマト（27）に関連して、自身が出演した“パリコレ時代の写真”を公開した。
【写真】「ホント格好良い!!改めて惚れます」パリコレに出演した川合俊一（当時31歳）
川合は「井上ヤマト君はモデルやDJ etc...マルチに活躍している人気者 メチャクチャ好青年です」と書き出し、井上とピースポーズで楽しげに写る2ショットをアップ。
続けて「人気モデルなのでもちろんパリコレに出ていて、、、昔僕も出させて頂いた事があり、パリコレ話たくさんしました」と明かし、洗練されたジャケットに、個性を際立たせるネクタイを合わせた1994年当時31歳、パリコレでの“モデルショット”を披露している。
ほかにも「島崎和歌子ちゃんは25年以上の仲 誕生日会にて。。。」とコメントし、歌手でタレントの島崎和歌子（52）との仲むつまじい2ショットも投稿した。
川合のパリコレ写真に、コメント欄には「アラ〜 パリコレの写真カッコいいわ」「会長、どんなけ顔広いの パリコレ写真が格好良過ぎて朝からハイテンション」「パリコレの会長、ホント格好良い!!改めて惚れます」「格好良かったんだなーと改めて思います 会長を超える人出ないー」「半端ない、格好良いー」などと、当時スポーツ界のスターが魅せた異色のモデル姿に称賛する声が寄せられている。
