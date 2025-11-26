USJ×『呪術廻戦』再タッグにファン感激「おもしろいの確定やん!!」「ついにきたぁぁぁぁ！」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は26日、『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開催を発表。『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が完全新作オリジナル・ストーリーで復活することにファンからは反響が寄せられた。
【Xより】「おもしろいの確定やん!!」ファン歓喜！USJ×『呪術廻戦』再タッグ
日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日から開催する。本イベントには、現在大人気を博している『名探偵コナン』、『呪術廻戦』、『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結する。
『呪術廻戦』の世界を全身で体感できるシアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が、完全新作ストーリーで復活する。2026年1月30日から8月18日まで。
『呪術廻戦』アニメの公式XでもUSJとの再タッグ決定が告知されると、ファンからは「激アツすぎる!!」「おもしろいの確定やん!!」「ついにきたぁぁぁぁ！」といった反響が寄せられた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
