¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À°ú¤¤À¤·¤¿Î©·û¡¦²¬ÅÄ»á¤òÀÕ¤á¤ëÀ¼¡¡ÉÍÅÄ·É»Ò»á¡Ö¤¹¤´¤¤¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¡×¡ÖÊ¹¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¤¬£²£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°ìÈÌ»æ¼ÒÀâ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¡×¤È´íµ¡´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬£µ£°¡ó¤â¤ª¤ê¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Û¤É¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÊ¹¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤«¡¢ÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ÎÄêÅª£´£¸¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸òÀï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»¿À®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤«¤È¡£Á°Äó¤òÀ°Íý¤·¤ÆÊ¹¤¯»ö¤âÉ¬Í×¡£¿ô»ú¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¹ñ²ñ¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÅúÊÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¡£º£¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤¬°¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬£Ø¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ»æ¤Î¼ÒÀâ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¹ñ²ñ¤ÇÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¼óÁê¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¡ÖÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬°¤¤¤È¤«¡¢Ê¹¤Êý¤¬¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¤ÏÀ¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤È¤«À¤ÏÀ¤¬°ìÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬À¯¸¢¤¬¼è¤êÆÀ¤ëÁªÂò»è¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤ÏÀ¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å±²ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆðÃåÎ¦¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤ÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£