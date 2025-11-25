岐阜県各務原市の「学びの森」でイチョウが色づき、親子連れで賑わっています。近くの人気店「喫茶室 山脈」では、紅葉をイメージした季節限定モンブランが話題に。秋の景色と味覚を楽しめるスポットです。

■秋を彩る黄金のトンネル





岐阜県各務原市の黄葉といえば、「学びの森」のイチョウです。緑と黄色のコントラストが鮮やかです。

来場者：

「緑と黄色が混ざっていてきれい」





■この時季の限定「キャラメルと柑橘のモンブラン」

300メートルにわたり植えられた約70本のイチョウが一斉に黄葉し、訪れる人々を魅了しています。





学びの森のすぐ近くにあり、県外からも客が訪れる人気店が「喫茶室 山脈」です。築100年の古民家を改装し、落ち着いた雰囲気の中でスイーツが楽しめます。

この時季の人気スイーツが11月末まで限定の「キャラメルと柑橘のモンブラン」（760円）。



客：

「秋の山みたいで可愛い」



別の客：

「紅葉みたいな感じできれい」

栗を使わず、キャラメルと柑橘だけで作る少し珍しいモンブランです。キャラメルメレンゲに、オレンジとグレープフルーツの果肉入りジュレを重ね、キャラメルクリームをたっぷり絞り、紅葉をイメージしたフルーツを飾った秋らしい仕上がりです。

客：

「キャラメルがおいしい」



別の客：

「キャラメルとオレンジの組み合わせが好きなので、おいしかった」



ほかにも、和栗と抹茶を使った看板商品の「山脈モンブラン」（760円）や「栗と珈琲のモンブラン」（760円）など、山にちなんだオリジナルモンブランが人気です。

それらを贅沢に食べ比べできるのが「モンブラン山脈セット」（3510円）。 3種のモンブランに、690円のドリンクが2つ付いており、単品で頼むよりお得です。



客：

「友人と来たので食べ比べました。栗の味が濃くておいしい」



喫茶室 山脈の担当者：

「モンブランのシーズンに来てもらったり、地元の方に愛されるお店にしたい」

さらにコーヒーにもこだわりがあり、深煎りのしっかりとしたコクが味わえる「1合目（標高1200m）深煎り」（690円）、中煎りで優しい口当たりの「2合目（標高1600m）中煎り」（690円）、フルーティーな「3合目（標高1800m）浅煎り」（690円）と、山をイメージしたユニークな名前が並びます。

焙煎室ではロースターでじっくりと焙煎したコーヒーを味わえ、テイクアウトも可能です。



2025年11月24日放送