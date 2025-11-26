「たぶん違うと思うよ」



【動画】跳びそうで……跳ばない！ 真顔で避ける柴犬さんにクスッ

そんなツッコミとともに投稿された動画が、多くの人の笑いを誘っています。映っているのは、柴犬の「おだし」くん（3歳・男の子）。ハードルの前に立ち、パパと一緒に挑戦しようとしている場面です。



パパが「こうだよ」とばかりに1つ目のハードルを跳び越えると…おだしくんはくるっとそっぽを向き、そのままハードルを避けて前に進みました。



続く2つ目ではいったん近寄るもののーー



やはりひょいっと回避して通過します。そして迎えたラストのハードル。



パパが手を差し伸べると迷わず近づいてきましたがーー



次の瞬間、するりと横へ抜けてーー



そのまま、歩き去ってしまいました。



次々とぜんぶ避けるおだしくんの姿はXで大きな話題となり、1万件超の“いいね”を集めました。撮影していた飼い主のママ、柴犬おだしさん（@odashi0312）に詳しいお話を伺いました。



「おだしらしいな」 飼い主さんもほっこり

ーー当時の状況について教えてください。



「この日、『マザー牧場』へわんこと一緒にさつまいも堀りに行きました。施設内にドッグランもあったので立ち寄ったところ、ハードルがあったので挑戦してみることにしたんです。以前、ほかの場所で挑戦したとき、何とか跳ぶことができたので今回も跳べるかなと思ったのですが…すっかり跳び方を忘れてしまったようです」



ーーこの光景を見た感想は？ また、このあとどうなりましたか。



「まさか、ぜんぶ避けて進むとは…まったく予想外でした。でも、おもしろくてかわいらしくて、おだしらしいなと思いましたね。再挑戦はあきらめました」



ーーおだしくんが得意なことはありますか。また、今後、一緒に挑戦してみたいことを教えてください。



「棒のあいだをジグザグと進んでいくスラロームは上手にできました。ふだんは、お手・おすわり・伏せ・待て・くぐる・膝に乗る、などのコマンドをしてくれます。おやつがもらえそうにないときは、嫌々ながらですが（笑）。これからマリンスポーツのSUP（サップ）や山登りを一緒にしてみたいです」



リプライには、笑いと共感の声が次々と寄せられました。



「かしこイーヌ」

「軽快な避けですね」

「危機回避能力（笑）」

「飼い主さんが飛んでる」

「にんげんを特訓中（笑）」

「これよこれw これが柴の魅力よ」

「1回1回、寄ってくところがいい」

「上手に避けてますね。かわいい！」

「たぶん違うけどこれはこれでいいよ！」

「かいぬしを上手に調教してらっしゃるｗ」

「飛び越えない、物を踏まない。育ちがいい証拠だ」

「いえ、合っています！ コレは素早く障害を避けて移動する競技です！ 合格！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）