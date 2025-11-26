＜義家族内カーストに怒り＞ショック受けた娘「顔も見たくない」溜めていたガマン爆発【第2話まんが】
私はミユキ。夫のシンジと娘アカネ（中3）と暮らしています。近所に義実家と、夫の姉ホノカさんの家があります。うちのアカネとホノカさんの息子タイチ君（高3）はきょうだいのように育ちました。けれどタイチ君はなんだかアカネのことを下に見ているような態度。ある日、家にやってきたタイチ君はアカネが頑張って挑戦してきたジグソーパズルを勝手にほぼ完成させてしまいました。ずっとガマンしてきたアカネはついに怒りを爆発させます。
タイチ君たちが帰っていった後、アカネは泣きながら部屋にこもってしまいました。夫はあっけに取られていましたが、私にはアカネの気持ちが理解できます。泣きわめいて追い出したのは、なにもジグソーパズルのことだけが理由ではないのです。
週末はたいてい義実家に集まってみんなでご飯を食べていましたが、アカネはタイチ君の顔を見るのもイヤなはず。私はアカネの気持ちを汲んで、義母に断りの連絡を入れました。しかし義母はため息をつきながら言ったのです。
私にはアカネが怒った気持ちがよくわかります。いくら親しい間柄でも、誰かが一生懸命やっている途中のジグソーパズルを許可なく触ったりしないですよね。タイチ君からは今までさんざんガマンさせられてきたし、アカネも今回の件で限界に達したんでしょう。
それなのに義母は「たかがパズルで」と、アカネが神経質になっているみたいな言い方でした。さらには「勉強や部活を頑張らせすぎてストレスが溜まってるんじゃないか」と……。私がそうさせているって言いたいの？ あまりに一方的にタイチ君の肩を持つのでアゼンとしました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
