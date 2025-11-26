【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】毎日お見舞いに来る義母「全然休めない…」＜第7話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第7話 産後でツラいのに
【編集部コメント】
ちなみにユウカさんの実のお母さんは、そっと面会にやってきてユウカさんが必要としていること（衣服の洗濯など）を素早くこなし、あとはユウカさんがゆっくり休めるよう最大限の注意を払ってくれていたそう。娘へのさりげなくも優しい心遣いが伝わってきますね。かたやお義母さんのこの振る舞い……「産後の恨みは一生」という言葉をよく聞きますが、まさにその通りになってしまっています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第7話 産後でツラいのに
【編集部コメント】
ちなみにユウカさんの実のお母さんは、そっと面会にやってきてユウカさんが必要としていること（衣服の洗濯など）を素早くこなし、あとはユウカさんがゆっくり休めるよう最大限の注意を払ってくれていたそう。娘へのさりげなくも優しい心遣いが伝わってきますね。かたやお義母さんのこの振る舞い……「産後の恨みは一生」という言葉をよく聞きますが、まさにその通りになってしまっています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび