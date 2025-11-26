山形県内ではきのうからきょうにかけてもクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】【動画】庄内町・鮭川村では緊急銃猟でクマを駆除 酒田市では住宅街の道路を歩くクマ（山形）

酒田市ではけさ、住宅街でクマが目撃され警戒が続いています。

市によりますときょう午前５時３０分ごろ、酒田市高砂３丁目の住宅街でクマが目撃されました。

クマは体長およそ１メートルの１頭で道路を歩いていたということです。

その後の目撃情報はありませんが、通学時間帯に警察がパトロールを行ったほか、市の職員が現場の確認を行っています。

■庄内町・鮭川村で緊急銃猟により駆除

きのう県内では庄内町や鮭川村でクマが緊急銃猟で駆除されています。

庄内町狩川では午後１時ごろにＪＲ狩川駅近くで柿の木の上にクマがいるのが確認されました。クマは体長６０センチほどの１頭で、現場は民家に近い場所でした。

また、鮭川村ではきのう午前６時すぎ、鮭川村松沢地区の住宅敷地でクマが目撃されました。

付近でクマの目撃が相次いでいたことなどから村は緊急銃猟を判断し午前７時２０分ごろクマを駆除したということです。