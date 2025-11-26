¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï26Æü¸áÁ°9»þ46Ê¬¡¢ËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£27Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬±è³¤½£²­¤ÎÆüËÜ³¤¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¿Ê¤·¡¢¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¡¢ÆüÃæ¡¢ÀÜ¶á¡¦ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢27Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬±è³¤½£²­¤ÎÆüËÜ³¤¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¿Ê¤·¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤Î·¹¤­¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£µ¤°µ¤Î·¹¤­¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡²¬ÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤ÈËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Î¶ÁÆç¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡ãÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡Ê·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À­¡Ë¡ä
¡¦27ÆüÃë²á¤®¤«¤éÍ¼Êý¡¡Ë½É÷[Ãæ]¡¡¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤ÈËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Î¶ÁÆç¡Ë