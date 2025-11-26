「いい意味で期待を裏切られた」山縣秀選手は年俸倍増 札幌出身・今川優馬選手「来季は大暴れ」
ファイターズは１１月２５日から、主力選手と球団の契約更改交渉が始まっています。
Ｑ.サインはしましたか？
（今川優馬選手）「サインさせていただきました。終盤での結果だったりファームでの取り組む姿勢などもたくさん評価していただきました」
プロ５年目。
札幌市出身の今川優馬選手は、今シーズン９月９日に一軍登録されると、その日の試合で昇格後すぐに４打数３安打の活躍をみせました。
今川選手は今シーズンから５０万円アップの推定１６００万円で契約を更改しています。
（今川優馬選手）「来年もファイターズのユニホームを着て野球をやらせてもらえるということで感謝しています。シーズン通して１軍にいられなかった悔しさが１番にあるので、自分自身こんなもんじゃないと自分が１番思っているので、来シーズンは１発目から大暴れしてレギュラーをつかみとりたいです」
ルーキーの山縣秀選手も２５日にプロ入り後初めての契約更改に臨みました。
（山縣秀選手）「ありがたい評価をしていただいてうれしい気持ちです。だいたい倍くらいですね」
２０２４年ドラフト５位で入団した山縣選手は、今シーズン８４試合に出場し、ショートでは４２試合に先発出場しました。
９月９日のソフトバンク戦ではモイネロ投手から２打席連続のホームランを放つなど、勝負強さもみせました。
（山縣秀選手）「（球団から）「バッティングはもう少し時間がかかると思っていた」と言われたので、「いい意味で期待を裏切られた」と言っていただきました。（自分では）ホームランはプロ通算０だと思っていたので、そこはいい意味で自分も裏切られた感じがしています」
山縣選手は今シーズンから７７０万円アップの推定１６００万円で契約更改を終えました。
（山縣秀選手）「全体的なレベルアップが１番ですけど、１番重きを置きたいのはウエイトトレーニングとキャッチボールです。自分が何をするか、自分がどうやってやるか、自分がどういう選手になりたいかを考えながらできるので、ひとりだと。その方がいいかなと思って自分は（自主トレを）ひとりでやります」