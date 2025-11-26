ファイターズは１１月２５日から、主力選手と球団の契約更改交渉が始まっています。



Ｑ.サインはしましたか？



（今川優馬選手）「サインさせていただきました。終盤での結果だったりファームでの取り組む姿勢などもたくさん評価していただきました」

プロ５年目。



札幌市出身の今川優馬選手は、今シーズン９月９日に一軍登録されると、その日の試合で昇格後すぐに４打数３安打の活躍をみせました。





その後けがで再び離脱となりましたが、今シーズンは１８試合に出場し、２割４分５厘の成績を残しています。今川選手は今シーズンから５０万円アップの推定１６００万円で契約を更改しています。（今川優馬選手）「来年もファイターズのユニホームを着て野球をやらせてもらえるということで感謝しています。シーズン通して１軍にいられなかった悔しさが１番にあるので、自分自身こんなもんじゃないと自分が１番思っているので、来シーズンは１発目から大暴れしてレギュラーをつかみとりたいです」

ルーキーの山縣秀選手も２５日にプロ入り後初めての契約更改に臨みました。



（山縣秀選手）「ありがたい評価をしていただいてうれしい気持ちです。だいたい倍くらいですね」



２０２４年ドラフト５位で入団した山縣選手は、今シーズン８４試合に出場し、ショートでは４２試合に先発出場しました。



９月９日のソフトバンク戦ではモイネロ投手から２打席連続のホームランを放つなど、勝負強さもみせました。

（山縣秀選手）「（球団から）「バッティングはもう少し時間がかかると思っていた」と言われたので、「いい意味で期待を裏切られた」と言っていただきました。（自分では）ホームランはプロ通算０だと思っていたので、そこはいい意味で自分も裏切られた感じがしています」



山縣選手は今シーズンから７７０万円アップの推定１６００万円で契約更改を終えました。



（山縣秀選手）「全体的なレベルアップが１番ですけど、１番重きを置きたいのはウエイトトレーニングとキャッチボールです。自分が何をするか、自分がどうやってやるか、自分がどういう選手になりたいかを考えながらできるので、ひとりだと。その方がいいかなと思って自分は（自主トレを）ひとりでやります」