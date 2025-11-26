野沢直子、再婚相手が作った手料理を絶賛「日本のおいしい町中華屋の炒め物のくらいのレベル」「炒め物名人に任命」
お笑いタレントの野沢直子（62）が25日、自身のブログを更新。再婚相手・トラさんが作った“町中華レベル”の手料理を公開した。
【写真】野沢直子が「炒め物名人」と絶賛した、再婚相手・トラさんの手料理
野沢は「町中華くらいに！」と題したブログで、同夜の食卓を紹介。「またも男の料理。爆笑 トラ作の、豚とニンニクの芽、もやし、キクラゲの炒め物!!」とつづり、調理する様子を動画で披露している。
白米との相性が抜群そうな、食欲をそそる手料理に、野沢は「今晩のこれは、も、めっちゃおいしくて!! ガチで、日本のおいしい町中華屋の炒め物のくらいのレベルだった!! 今晩は炒め物名人に任命。笑」と絶賛し、その仕上がりに驚きを隠せないようだった。
野沢は1991年、芸能活動を休止し、渡米。アメリカで結婚し、1男2女をもうけた。昨年1月にはブログで「2021年から3年間。この3年間は私にとって、怒涛の3年間でした」と振り返り「簡単に言うと、離婚して再婚します。え？簡単すぎますか？笑 現在ボブとは離婚調停中、離婚が成立次第、一緒にバンドやってるトラと再婚します」と明かしていた。
