【実話】娘の障害年金を使い込む父から逃げたい！「支給日決行」の夜逃げ作戦に震える読者が続出！【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ( @Chameleon_0219)さん。X(旧：Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は過去に紹介した「夜逃げ屋日記」の36〜37話を紹介するとともに、著者に依頼者の父親が娘のお金を好き勝手に使ったことについても詳しく聞いた。
車いすで暮らす松下ホノカさんは、母親を交通事故で亡くし、父親は蒸発。4年後に戻ってきたかと思えば、娘の障害年金や母の遺産を好き放題に使い始めた。車いす生活のホノカさんにとって、逃げることは簡単ではなかった。それでも「耐えられない」と夜逃げ屋に助けを求めたことから物語は展開していく――。
現在も夜逃げ屋のスタッフとしての顔を持つ作者の宮野さん。ホノカさんの父親について「家族の生活のために使うなら理解はできるんですが、自分の娯楽のために娘の障害年金を使うというのは、卑劣なことだと感じた」と語った。宮野さんは社長から「こういったケースは過去にも何件か受けたことがある」と聞いたそうで「闇の深さを実感しました」と明かしてくれた。
ホノカさんの父親は無職でほぼ家にいるため、逃げる隙はない。唯一の突破口が「支給日」だった。障害年金の支給は2ヶ月に1度なので、次の支給日までにはなんとしても逃げたい。その日は、父親が一日中外で飲み歩くのがお決まりのため、口座を一時停止すれば、父は焦って動き出すはず。その間に夜逃げをする計画を立てたそうだ。しかし、完璧に思えた作戦は予想外の展開に…。
自分の人生を取り戻すために立ち上がったホノカさんは、無事に夜逃げができるのだろうか。緊張と葛藤の連続に思わず読み進めたくなる本作、「夜逃げ屋日記」。緊迫した状況の中で奮闘するホノカさんの姿を見届けてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。