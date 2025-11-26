INI、「週間音楽ランキング」4冠を達成【オリコンランキング】
11人組男性グループ・INIの最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present）」が、26日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算8作目となる1位を獲得した。
【動画】INI「THE WINTER MAGIC」HIGHLIGHT MEDLEY
Snow Man「SERIOUS」の88.4万PT（883,927PT ※2025年8月4日付）を上回り、今年度最高の週間90.5万PT（904,606PT）を記録【※1】。昨年6月に発売されたシングル「THE FRAME（LOUD）」の72.9万PT（729,454PT ※2024年7月8日付）を上回る自己最高週間ポイントで、自身初の週間80万PT超えとなった。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも自己最高初週売上となる88.0万枚を売り上げ初登場1位を獲得。また同日付「週間デジタルランキング」でも、収録曲の「Present」がデジタルシングル1位、CDシングル各形態収録曲をおさめた『THE WINTER MAGIC』がデジタルアルバム1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキングで4冠【※2】を達成した。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」からスタート
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月1日付：集計期間：2025年11月17日〜23日）＞
