Snow Man、ポップアップイベントが東京＆大阪で凱旋開催 期間＆場所など詳細発表
2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきたSnow Man初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」が、ついに大阪と東京で凱旋開催されることが決定した。イベントのテーマでもあるSnow Manの「真っ白い世界」に真冬の日本で飛び込むことができる。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
会場内ではこれまでに開催してきた各地域をイメージして撮影された現地のフォトグラファーによるキービジュアル展示のほかに、Snow Manの軌跡を辿る展示やフォトスポットが随所に散りばめられていて、どこを見てもSnow Man一色の世界が広がっている。
会場をめぐったあとはオリジナルフレームで撮影のできるフォトブースや、「Snow Man 1st POP-UP」オリジナルグッズの購入もでき、特別な空間と体験をすることができるイベントとなっている。また、各地域でもシンボルとなっていた巨大雪だるまが大阪と東京にも出現。フォトスポットにもなっている。
各会場の入場については事前予約制となり、入場申込方法やグッズの販売に関する最新情報はPOP-UP特設サイトに記載される。
■開催概要
【大阪】
日程：2025年12月20日(土) 〜 2026年1月18日(日)
※短縮営業 12月20日(土)、12月31日(水)、1月18日(日)
※休館 1月1日(木)
時間：10:00 〜 20:00（最終入場 19:00）
※12月20日(土) 13:00 〜 20:00（最終入場 19:00）
※12月31日(水)・1月18日(日) 10:00 〜 17:30（最終入場 16:30）
会場：VS.（グラングリーン大阪内）
【東京】
日程：2026年1月22日(木) 〜 2月22日(日)
時間：10:00 〜 20:00
会場：六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ／スペース
