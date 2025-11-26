還暦迎えたレッド吉田、内村光良の愛あふれる“サプライズ連発”に大号泣 まさかの『内P』復活も
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、22日放送のBS朝日『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BSさまぁ〜ず Powered by 銀のマルシェ』（後11：30）にサプライズゲストとして出演。さまぁ〜ずにも完全サプライズの登場となったが、愛にあふれた“さらなるサプライズ”を仕掛けていた。
【写真】赤いちゃんちゃんこで…還暦迎えたレッド吉田が必死の形相
さまぁ〜ずと内村の関係が始まったのは、2000年4月からテレビ朝日でスタートした『内村プロデュース』。当時は中堅だったさまぁ〜ずも他のレギュラー芸人たちに混じり“プロデューサー・内村”の無茶振り的な企画に即興で対応。企画は過酷でありながら、どこか温かみのあるファミリー感のある笑いが好評を博し、2005年9月まで続く人気番組となった。
2006年11月からは、配信番組として『内村さまぁ〜ず』のタイトルで若手芸人との交友を広げようと、さまざまな企画を配信し、2024年9月に、『祝！ 内村光良還暦祭り 内村プロデュース復活SP!!』で内村の還暦を一緒に祝った。四半世紀に及ぶ交流があるさまぁ〜ずと内村だが、今回の共演のきっかけは番組内での「みんなのグチコーナー」。そこに「60代男性」から「旧友が還暦を迎えたのですが盛大にお祝いするチャンスがない。さまぁ〜ずとも仲良しだと聞いているので一緒にお祝いをしてほしい」というグチが寄せられた。
なんだこれ？と戸惑う、さまぁ〜ず2人の前に「相談者が来ている」というカンペが出され、さっそく呼び込むと内村が登場。さまぁ〜ずの2人も「えぇー！マジで！ウッチャン！」「いやいや、全然知らない！内村さんが来る（周りの）緊張感も、こっちに伝わってこなかった」と完全サプライズに驚く中、内村が本題の“グチ”について切り出した。内容は、還暦を迎えたレッド吉田へのサプライズを仕掛け、別番組の収録として呼び出したレッドに、内村とさまぁ〜ず、会場の観客で祝福する…というものだった。
内村＆さまぁ〜ず、会場の観客での“リハーサル”も済ませ、いざレッドへのサプライズ本番。内村の呼び込みで登場したレッドは、心温まるサプライズを前に、登場するなり、声を上げて即号泣。内村とさまぁ〜ずが「レッド、どうした（笑）？」と呼びかける中、レッドは「いや、もう感謝しかないです！ありがとうございます！」とかみしめるように語った。
さまぁ〜ずから、自分たちも直前に内村が登場するサプライズを受けており、今回の一連のサプライズはすべて内村が仕掛けているものだと知らされたレッドは、再び声を上げて号泣。さらに、そんなレッドのために、家族アンケートも実施し、穴埋め大喜利の開催も決定。内村がおもむろにサングラスをかけ、29日の放送では『内村プロデュース』復活の様相を呈している。
