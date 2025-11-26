Vaundy、アビー・ロード・スタジオで録音した新曲「軌跡」配信開始 TBS『世界遺産』新テーマ曲
Vaundyの新曲「軌跡」が配信がスタートした。同曲はTBS系『世界遺産』（毎週日曜 後6：00）の新テーマ曲として書き下ろされた楽曲。
【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy
「軌跡」は、Vaundyにとって初の試みとなるオーケストラアレンジを自ら手がけ、ザ・ビートルズをはじめ世界中のミュージシャンがレコーディングを行ってきたロンドンのアビー・ロード・スタジオにて録音された。『世界遺産』のために書き下ろされた楽曲で、同番組の公式YouTubeチャンネルにて世界遺産の絶景映像と融合したプロモーションビデオも公開されている。
Vaundyは、12月14日、15日にMBS／TBS系列の2番組『日曜日の初耳学』『情熱大陸』による史上初のコラボレーション出演も控えており、年末には3年連続で『NHK紅白歌合戦』に出場予定。さらに来年2月からは、自身最大規模となる4大都市ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』を男性ソロアーティスト史上最年少で開催し、全7公演すべてが完売となっている。
