ホテル・旅館の宿泊者に課税する宿泊税について、東京都が現行の定額制を改め、宿泊料金に３％を課す定率制を導入する方向で検討していることがわかった。

新たに民泊や簡易宿所も対象とする。税収は百数十億円へと倍増する見通し。

関係者が明らかにした。都は近く素案を公表してパブリックコメント（意見公募）を行い、今年度中にも条例改正案を都議会に提出する。

都は２００２年１０月から、宿泊料金が１人あたり１泊１万〜１万５０００円未満の場合は１００円、１万５０００円以上の場合は２００円の宿泊税を課してきた。税収は観光施策に充てられている。ただ、インバウンドの急増もあって行政コストは増大しており、今年度の当初予算では、宿泊税収６９億円（見込み）に対して観光施策費は３０６億円を計上している。

定率制への変更は、税収額と観光施策費とのギャップを埋める狙いがある。定率制は、景気動向や物価上昇に対応しやすく、外資系の高級ホテルなど高額な宿泊料金に応じて課税できる。一方、客から徴収する役割を担う宿泊事業者の負担は大きくなる。国内では北海道倶知安町が１９年１１月に２％で導入したほか、沖縄県も２６年度中の導入を目指している。