º£Æü11·î26Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¡×¤ÎÆü¡¡ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ
º£Æü11·î26Æü¤Ï¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç11·î(¤¤¤¤)26Æü(É÷Ï¤)¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¤ËÄ«ÈÕ¤Ïµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢Í½ËÉË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü11·î26Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¡×¤ÎÆü
º£Æü11·î26Æü¤Ï¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç11·î(¤¤¤¤)26Æü(É÷Ï¤)¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü26Æü¤ÎÃë´Ö¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëµ¤²¹¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æüº¹¤·¤Ë²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æü¤¬ÄÀ¤à¤Èµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢Ìë¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯Í½ËÉ¡¡²È¤ÎÃæ¤Ç´¨¤¤¾ì½ê¤Ï?
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç´¨¤¤½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ö¼è¤ê¤ä¹½Â¤¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç´¨¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢Ã¦°á½ê¡¦ÀöÌÌ½ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íá¼¼¤Ï²È¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Íá¼¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃ¦°á½ê¤äÀöÌÌ½ê¤â°ìÃÊ¤È´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Æ¤â¡¢´¨¤¤Ã¦°á½ê¡¦ÀöÌÌ½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ã¦°á½ê¡¦ÀöÌÌ½ê¤Ç´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¹¤«¤¤¤ªÅò¤ËÆþ¤ë¤È·ì°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ì°µ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¤Ï¡¢¾®·¿¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¦°á½ê¡¦ÀöÌÌ½ê¤ò¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Ã¦°á½ê¡¦ÀöÌÌ½ê¤È¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤È¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤â¡¢5³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬²È¤ÎÃæ¤Ç´¨¤¤¤È´¶¤¸¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¾®·¿¤ÎÃÈË¼µ¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÈË¼ÊØºÂ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åß¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¡¡²¹ÅÙº¹¤ËÃí°Õ
Åß¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¡¢Ã¦°á½ê¡¦Íá¼¼¤È¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤Î¡Ö²¹ÅÙº¹¡×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¡£
²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Åß¤Î¾ì¹ç¡¢Ã¦°á½ê¡¦Íá¼¼¤Î¼¼²¹¤Ï10ÅÙ¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï42ÅÙ¤À¤È¡¢¤½¤Î¡Öº¹¡×¤Ï32ÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦°á½ê¡¦Íá¼¼¤Î¼¼²¹¤Ï25ÅÙ¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï38ÅÙ¤À¤È¡¢¤½¤Î¡Öº¹¡×¤Ï¤¿¤Ã¤¿13ÅÙ¤Ç¤¹¡£
´¨¤¤Ã¦°á½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç®¤¹¤®¤ëÍáÁå¤Î¤ªÅò¤È¤Î¡Ö²¹ÅÙº¹¡×¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤ÇÃ¦°á½ê¤Î¼¼²¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤È¤Î¡Ö²¹ÅÙº¹¡×¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Ç¤â¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¤ò¿´¤¬¤±¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤ë»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¾¿ÈÍá¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£