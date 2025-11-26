歴史ある駅舎で「謎解き×ライブコーラス」東京駅ならではのクリスマスイベントに注目！
一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会は、東京駅周辺エリアのにぎわいや回遊を創出する冬のイベント「東京駅サンタ」を、2025年11月20日(木)〜12月25日(木)の期間、東京駅および周辺エリアで開催する。謎解きやクリスマスコンサートを通じ、東京駅ならではの華やかな季節感を楽しめる内容となっている。
【写真】「トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜」では、第1章クリア者のみ挑戦できる秘密の謎も
■謎解きが好きな人も、初心者も楽しめる「東京駅サンタ謎〜ひみつの試験〜」
11月20日(木)から12月25日(木)までの36日間、駅構内を巡りながら謎解きを進める周遊型イベント「東京駅サンタ謎〜ひみつの試験〜」を実施する。第1章をクリアした参加者のみ挑戦できる第2章の謎解きに加え、写真映えする「トリックアート謎」も登場し、謎解きが好きな人も初心者も楽しめる企画だ。
本イベントは、駅構内で配布される謎解き冊子とLINEを利用し、仕掛けられた謎を解きながら東京駅を巡る内容。第1章のクリア画面を東京駅構内のNewDays店舗のうち、イベント対象店舗で提示し、税込600円以上の買い物をすると、第2章の謎解きキットが受け取れる。両章の物語を最後まで進めると、抽選への応募が可能だ。
■【実施概要】
開催期間：2025年11月20日〜12月25日(木)11時〜20時
参加費：無料(第2章の謎解きは、対象のNewDaysにて1会計税込600円以上の買い物が必要)
実施エリア：東京駅構内・駅周辺エリア(グランアージュ・KITTE・ヤエチカ・大丸東京店)
所要時間目安：各章120分〜150分
■トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜
八重洲口 改札外 グランルーフ2階に、謎解きと連動したトリックアートが登場。第1章クリア者のみ挑戦できる秘密の謎も仕掛けられている。
場所：八重洲口 改札外 グランルーフ2階
賞品：
第1章と第2章それぞれをクリアすると抽選に応募できる。
第1章サンタ謎賞(計40人)
A KITTE賞：中川政七商店「産地の食品セット」
B 大丸賞：大丸東京店 地階・1階食品売場限定お買物券2000円分(500円券×4枚)
C ヤエチカ賞：ヤエチカ買物・飲食券2000円分
D グランスタ賞：びゅう商品券2000円分
第2章東京駅賞(5組10人)
東京ステーションホテル カメリア ローストビーフセット ランチペアチケット
■約100人で披露！「TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート」
12月11日(木)18時から18時30分には、八重洲口 改札外 グランルーフ 大階段特設会場で「TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート」を開催する。東京駅の誕生日である(1914年)12月20日を祝うために行われるコンサートで、今年で7回目となる。俳優で歌手の瀧本美織さんをゲストに迎え、東京駅や周辺で働く人たちによる「東京エキマチ合唱団(※)」と、ゴスペルを中心に活動する「The Voices of Japan(ザ・ボイセス・オブ・ジャパン)」が、総勢約100人でクリスマスソングを披露する。
※東京エキマチ合唱団は、一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会の会員企業・団体のスタッフで構成される合唱団。
合唱団は、合唱経験の有無を問わず、多様な企業や団体に所属する“合唱素人”たちで構成されており、専門家の指導のもと、業務の合間に練習を重ねて本番に臨む。当日は、ベートーヴェン交響曲第9番第4楽章を基にした讃美歌「Joyful,Joyful」をはじめ、クリスマスシーズンにふさわしい楽曲が予定されている。
■イベント概要
TOKYO STATION 111th anniversary東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート
■日時
2025年12月11日(木)18時〜18時30分
■会場
JR東京駅 八重洲口 改札外 グランルーフ 大階段特設会場
■出演者
■東京エキマチ合唱団
一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会の会員企業・団体で働くスタッフにより構成。音楽への想いを共有するメンバーが、業務の合間に練習を重ね、本番に臨む。
■瀧本美織さん
1991年生まれ、鳥取県出身。映画『彼岸島』のヒロイン役で俳優デビュー。ドラマ『美男ですね』『GTO』『刑事ゼロ』や、声優として映画『風立ちぬ』でヒロイン・里見菜穂子役を務めるなど、幅広く活躍している。
■The Voices of Japan
1993年、ゴスペル音楽の第一人者である亀渕友香さんを中心に結成。60人以上が所属し、独自のコーラスアレンジを特徴に、コンサート、ライブ、イベント、TV出演、芸術鑑賞会、特別支援学校でのライブなど、多方面で活動している。
オープニング挨拶：
東日本旅客鉄道株式会社東京駅長百瀬孝さん
東海旅客鉄道株式会社東京駅長長西宣英さん
協力：ローランド株式会社(ピアノ)
監修：朝クラ〜Asa Kura〜(KATO MUSIC ＆ CREATIVE ENTERTAINMENT株式会社)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
東京駅周辺エリアのにぎわいと回遊を創出することが最大の目的です。老若男女、謎解き初心者から上級者まで、多くの方に東京駅ならではのクリスマスの楽しい体験を提供します。2025年の謎解きは2章構成で、家族や友人と一緒に駅全体を巡りながら楽しめるため、クリスマスの思い出づくりに最適です。また、東京駅111周年を祝うコンサートも開催し、街の一体感を高めます。
ーー今回のイベントのイチオシは？
2025年の目玉は、進化を遂げた謎解きイベント『東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜』と、豪華ゲストを招くクリスマスコンサートの二本柱です。謎解きは2章構成となり、フォトジェニックな「トリックアート謎」も初登場。さらに、111周年記念のクリスマスコンサートでは、ゲストの瀧本美織さんと、駅周辺で働く人たちを含む総勢約100人の合唱団が奏でる感動的なハーモニーは必聴です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
東京駅がクリスマスのきらめきに満ちる「東京駅サンタ」へ、ぜひお越しください。駅全体を舞台にしたワクワクする謎解きに挑戦し、美しい合唱コンサートで心温まるひとときをお過ごしいただけます。大切な方とご一緒に、東京駅ならではの特別なクリスマス体験をお楽しみください。
謎解きと音楽がそろう特別な時間が用意された東京駅で、思い思いのクリスマスを楽しんでみてはいかがだろうか。
※画像はすべてイメージ。イベント内容は急遽変更・中止となる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜」では、第1章クリア者のみ挑戦できる秘密の謎も
11月20日(木)から12月25日(木)までの36日間、駅構内を巡りながら謎解きを進める周遊型イベント「東京駅サンタ謎〜ひみつの試験〜」を実施する。第1章をクリアした参加者のみ挑戦できる第2章の謎解きに加え、写真映えする「トリックアート謎」も登場し、謎解きが好きな人も初心者も楽しめる企画だ。
本イベントは、駅構内で配布される謎解き冊子とLINEを利用し、仕掛けられた謎を解きながら東京駅を巡る内容。第1章のクリア画面を東京駅構内のNewDays店舗のうち、イベント対象店舗で提示し、税込600円以上の買い物をすると、第2章の謎解きキットが受け取れる。両章の物語を最後まで進めると、抽選への応募が可能だ。
■【実施概要】
開催期間：2025年11月20日〜12月25日(木)11時〜20時
参加費：無料(第2章の謎解きは、対象のNewDaysにて1会計税込600円以上の買い物が必要)
実施エリア：東京駅構内・駅周辺エリア(グランアージュ・KITTE・ヤエチカ・大丸東京店)
所要時間目安：各章120分〜150分
■トリックアート謎〜ミニサンタのひみつきち〜
八重洲口 改札外 グランルーフ2階に、謎解きと連動したトリックアートが登場。第1章クリア者のみ挑戦できる秘密の謎も仕掛けられている。
場所：八重洲口 改札外 グランルーフ2階
賞品：
第1章と第2章それぞれをクリアすると抽選に応募できる。
第1章サンタ謎賞(計40人)
A KITTE賞：中川政七商店「産地の食品セット」
B 大丸賞：大丸東京店 地階・1階食品売場限定お買物券2000円分(500円券×4枚)
C ヤエチカ賞：ヤエチカ買物・飲食券2000円分
D グランスタ賞：びゅう商品券2000円分
第2章東京駅賞(5組10人)
東京ステーションホテル カメリア ローストビーフセット ランチペアチケット
■約100人で披露！「TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート」
12月11日(木)18時から18時30分には、八重洲口 改札外 グランルーフ 大階段特設会場で「TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート」を開催する。東京駅の誕生日である(1914年)12月20日を祝うために行われるコンサートで、今年で7回目となる。俳優で歌手の瀧本美織さんをゲストに迎え、東京駅や周辺で働く人たちによる「東京エキマチ合唱団(※)」と、ゴスペルを中心に活動する「The Voices of Japan(ザ・ボイセス・オブ・ジャパン)」が、総勢約100人でクリスマスソングを披露する。
※東京エキマチ合唱団は、一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会の会員企業・団体のスタッフで構成される合唱団。
合唱団は、合唱経験の有無を問わず、多様な企業や団体に所属する“合唱素人”たちで構成されており、専門家の指導のもと、業務の合間に練習を重ねて本番に臨む。当日は、ベートーヴェン交響曲第9番第4楽章を基にした讃美歌「Joyful,Joyful」をはじめ、クリスマスシーズンにふさわしい楽曲が予定されている。
■イベント概要
TOKYO STATION 111th anniversary東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート
■日時
2025年12月11日(木)18時〜18時30分
■会場
JR東京駅 八重洲口 改札外 グランルーフ 大階段特設会場
■出演者
■東京エキマチ合唱団
一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会の会員企業・団体で働くスタッフにより構成。音楽への想いを共有するメンバーが、業務の合間に練習を重ね、本番に臨む。
■瀧本美織さん
1991年生まれ、鳥取県出身。映画『彼岸島』のヒロイン役で俳優デビュー。ドラマ『美男ですね』『GTO』『刑事ゼロ』や、声優として映画『風立ちぬ』でヒロイン・里見菜穂子役を務めるなど、幅広く活躍している。
■The Voices of Japan
1993年、ゴスペル音楽の第一人者である亀渕友香さんを中心に結成。60人以上が所属し、独自のコーラスアレンジを特徴に、コンサート、ライブ、イベント、TV出演、芸術鑑賞会、特別支援学校でのライブなど、多方面で活動している。
オープニング挨拶：
東日本旅客鉄道株式会社東京駅長百瀬孝さん
東海旅客鉄道株式会社東京駅長長西宣英さん
協力：ローランド株式会社(ピアノ)
監修：朝クラ〜Asa Kura〜(KATO MUSIC ＆ CREATIVE ENTERTAINMENT株式会社)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
東京駅周辺エリアのにぎわいと回遊を創出することが最大の目的です。老若男女、謎解き初心者から上級者まで、多くの方に東京駅ならではのクリスマスの楽しい体験を提供します。2025年の謎解きは2章構成で、家族や友人と一緒に駅全体を巡りながら楽しめるため、クリスマスの思い出づくりに最適です。また、東京駅111周年を祝うコンサートも開催し、街の一体感を高めます。
ーー今回のイベントのイチオシは？
2025年の目玉は、進化を遂げた謎解きイベント『東京駅サンタ謎 〜ひみつの試験〜』と、豪華ゲストを招くクリスマスコンサートの二本柱です。謎解きは2章構成となり、フォトジェニックな「トリックアート謎」も初登場。さらに、111周年記念のクリスマスコンサートでは、ゲストの瀧本美織さんと、駅周辺で働く人たちを含む総勢約100人の合唱団が奏でる感動的なハーモニーは必聴です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
東京駅がクリスマスのきらめきに満ちる「東京駅サンタ」へ、ぜひお越しください。駅全体を舞台にしたワクワクする謎解きに挑戦し、美しい合唱コンサートで心温まるひとときをお過ごしいただけます。大切な方とご一緒に、東京駅ならではの特別なクリスマス体験をお楽しみください。
謎解きと音楽がそろう特別な時間が用意された東京駅で、思い思いのクリスマスを楽しんでみてはいかがだろうか。
※画像はすべてイメージ。イベント内容は急遽変更・中止となる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。