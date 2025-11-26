しなこ、雰囲気ガラリのミニスカ黒コーデ姿が話題「一瞬誰かと」「新鮮」
【モデルプレス＝2025/11/26】クリエイターのしなこが11月24日、自身のInstagramを更新。黒を基調としたミニスカートのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気クリエイター「一瞬誰かと」新鮮な黒コーデ
しなこは「意外と黒が似合うかもって初めて気づいた日」とつづり、スタジオで撮影した黒コーディネート姿を披露。ドット柄のショート丈ワンピースに黒のファーブーツ、ジャケットとキャップを合わせた個性的なスタイルで、ワンピースからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「雰囲気変わる」「別人級」「似合いすぎ」「一瞬誰かと思った！」「レベチ」「黒コーデ新鮮」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
