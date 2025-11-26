ATOKのベーシックプランが廃止され全て「プレミアム」になり人によっては2倍に値上げ＆生成AI機能追加予定＆Armにも対応してSnapdragon搭載Windowsマシンで動作可能に

ATOKのベーシックプランが廃止され全て「プレミアム」になり人によっては2倍に値上げ＆生成AI機能追加予定＆Armにも対応してSnapdragon搭載Windowsマシンで動作可能に