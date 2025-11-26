

「SHOGUN 将軍」シーズン2に関する最新情報が発表された。Snow Manの目黒蓮の出演も発表され、キャスト構成の幅が広がる© 2025 Disney and its related entities

【写真を見る】「SHOGUN 将軍」シーズン2への出演が発表された「Snow Manの目黒蓮」

ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックがディズニープラス独自のコンテンツ制作を開始して5年が経ちました。現在そのラインナップ数は155本以上に上ります。

11月13日には、香港ディズニーランド・リゾートで2026年に向けた新作群が発表され、今後の独自コンテンツ拡大の姿勢が明確に打ち出されました。

一方、アジア全体の動画配信市場を見渡すと、主導権を握っているのは依然としてNetflixです。ローカルからグローバルへという潮流をどう取り込むのか。ディズニーがその突破口として手にしつつあるのが、『SHOGUN 将軍』が示した“日本の題材を届ける力”です。

新作発表の中心を担った『SHOGUN 将軍』シーズン2

香港で行われたイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」では、『SHOGUN 将軍』シーズン2に関する最新情報がまとめて発表されました。

アメリカのテレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる第76回エミー賞で、史上最多18部門を制したシーズン1の評価に安住することなく、続編では時間軸を約10年後へと移すという大胆な決断がまず目にとまります。

関ヶ原の戦い前夜が描かれたシーズン1に対し、シーズン2では徳川体制が形成されつつも不安定さを残す時期に焦点を当て、ドラマ全体のスケールが一段と広がっていきそうです。

2026年1月からカナダ・バンクーバーでシーズン2の撮影が開始される予定で、主演の真田広之は虎永役を続投するだけでなく、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格したことが明かされています。

新キャストには水川あさみと窪田正孝が名を連ね、結婚後、夫婦初共演という話題性の妙が早くも注目を集めています。さらにSnow Manの目黒蓮の出演も発表され、キャスト構成の幅が広がっています。

二階堂ふみ、コズモ・ジャーヴィスといった物語の中核を担う顔ぶれはそのまま残ります。とりわけ、二階堂ふみが演じる“淀君”がモチーフとされる“落葉の方”は、現地で発表されたキービジュアルから推測するに、シーズン1でアンナ・サワイが演じた鞠子とは異なる軸で物語を動かしていく役どころになるのかもしれません。



真田広之（左）と共にエグゼクティブ・プロデューサーのジャスティン・マークスとレイチェル・コンドウも香港で行われた「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に来場した© 2025 Disney and its related entities

物語の方向性については、ショーランナーのジャスティン・マークスがイベントの場で補足をしていました。続編までどうしても制作期間が空くため、「シーズン2を“前作の5分後”から始めるのは、現代の視聴環境ではむしろ不自然だ」という認識があったといいます。

視聴者が前作から数年ぶりに戻ってきてもスムーズに物語へ戻れるよう、あえて10年の時間差を置いた狙いがあります。そのうえでシーズン2は、2つの軸から構成されるそうです。1つは壮大で予測のつかない恋愛劇、もう1つは大規模な戦とその余波を描くパートです。

製作チームは、前作以上のスケールと緊張感を持つ物語に挑む姿勢を明確にしています。

新作群は日韓で明確な“役割分担”

『SHOGUN 将軍』以外にも、日本発、韓国発の新作群がまとめて発表され、それぞれの得意領域を前面に出している点が印象的でした。日本は“アニメとゲームIP”、韓国は“幅と華のある実写ドラマ”という具合に、アジア内での役割分担がはっきりと見えてきます。

日本の目玉の1つが、全世界ヒットゲーム「DEATH STRANDING」をアニメ化する「DEATH STRANDING ISOLATIONS（仮）」です。原作ゲームを手がけた小島秀夫監督の世界観を、E&H productionの佐野誉幸監督が新たな物語として構築する企画で、ディズニーがゲームIPを国際市場でどう活かすか、その手腕が問われる作品になります。

アニメ作品ではこのほか、「東京リベンジャーズ」三天戦争編や「キャッツ♥アイ」後編、「メダリスト」第2期など、既存ファン層を軸にしたラインナップが並びました。

ディズニーによると、ディズニープラスとアメリカHuluで配信されている主要なアニメ作品の視聴時間の約60％は、アジア以外からだといいます。アメリカや欧州、さらにはブラジルやメキシコでも視聴が伸び、アニメはアジア戦略において「確実に成果の出るジャンル」として据えられていると思います。

実写・バラエティでは、チ・チャンウクと今田美桜が共演する新作ロマンティックコメディ「メリーベリーラブ（仮）」、Travis JapanのLA旅を追うドキュメンタリー「Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―」、そして千鳥・大悟よる日本発バラエティ「DAIGO Project（仮）」も発表されました。日本での話題性と海外向けのチャレンジ企画が混在し、ディズニーが日本発でどこまで広がりを作れるかを探っている印象です。



2026年に向けた新作イベントが11月13日に香港ディズニーランドリゾートで開催された© 2025 Disney and its related entities

一方、韓国オリジナルはアクションからウェブトゥーン原作までジャンルの幅が広く、韓国ドラマの層の厚さが改めて示されました。

「愛の不時着」主演で知られるヒョンビンが出演し、日本と韓国を舞台にした追跡劇「メイド・イン・コリア」や、日本から岡田将生が参加する「殺し屋たちの店」シーズン2など、スケールと完成度を重視した作品が目立ちます。

韓国作品は中南米を含む海外での視聴者層がさらに伸びているとのこと。アジアの中でも“最も実績が読みやすい領域“として、ディズニーのローカル戦略の中核に位置づけられていると感じます。

全世界のオリジナル作品戦略を統括する、ディズニー・テレビジョン・スタジオ＆グローバル・オリジナル・テレビ・ストラテジー、ディズニー・エンターテイメント プレジデントのエリック・シュライヤーは、アジア太平洋地域発のコンテンツが「ローカル市場の補完ではなく、世界戦略の不可欠な要素である」とプレゼンテーション壇上で強調していました。

今回発表されたラインナップを見る限り、ディズニーのアジア戦略はまず “成熟した韓国”と “国際的需要を持つ日本アニメ”という2層構造を打ち出していますが、実はこれに日本実写を加えていく狙いもあるのです。

真田広之の忍耐力に脱帽

実際、エグゼクティブ陣は「日本実写には伸びしろがある」と口をそろえていました。とはいえ、勝てるストーリーテリングを量産し、ローカル戦略を成功させているNetflixでさえ、日本発オリジナルの世界的ヒットは韓国作品ほど多くありません。

日本の実写は、国内では成立している物語のつくり方をそのまま海外に持ち出すと、視聴者との“距離”が生まれてしまうことがあります。いわば、文化や表現をどう“世界向けに翻訳するか”という壁が依然として立ちはだかっているのです。

そんななか、日本実写の可能性を引き上げていく答えのヒントが『SHOGUN』にあるのではないでしょうか。ハリウッド製作でありながら、日本の所作や台詞の呼吸までを “世界基準の物語”として仕上げた作品でした。その背景には、真田広之の存在があります。



エグゼクティブ・プロデューサーに「頭が下がるほどの忍耐力を持つ」と言わしめた主演の真田広之© 2025 Disney and its related entities

エグゼクティブ・プロデューサーのジャスティン・マークスとレイチェル・コンドウに直接聞いたところ、真田について「頭が下がるほどの忍耐力を持つ。オーセンティシティー（本物の質感）を追求する姿勢が現場全体の質を引き上げた」と語っていました。

帯の正しい結び方に至るまで何度でも説明し、作品全体の精度を保ち続ける“文化のガイド”だったというのです。『SHOGUN』の成功の裏側には、こうした緻密なプロセスがあったと感じました。

アジア×ハリウッドでヒットを生めるか

『SHOGUN』が示したのは、単に“日本を題材にすれば世界で当たる”という単純な話ではありません。

国際市場が求める映像クオリティを備えつつ、日本的な意味合いをどう物語の中に埋め込み、世界の視聴者が理解できる形に仕上げるかという“翻訳の精度”が要でした。

そもそもディズニーは、FXや20世紀スタジオなどを通じて、異なる文化を“物語として成立させる”経験値を積んできた集団でもあります。アジア発のストーリーが持つ強みと、ハリウッド式の物語設計が噛み合ったとき、Netflixとは異なるタイプのヒットが生まれる可能性があります。

『SHOGUN』はその可能性を最も具体的な形で示した「成功の青写真」だと言えます。ディズニーがどのように戦略的に結びつけるのか。そこに次の展開があるように思います。

【もっと読む】Netflix世界3位！小栗旬･赤西仁出演の《匿名の恋人たち》が海外でもウケる訳。王道ロマンスかと思いきや…｢ビターな恋愛｣が琴線に触れる では、テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が、海外でも話題になったドラマ『匿名の恋人たち』について詳細にレビューしている。

（長谷川 朋子 : コラムニスト）