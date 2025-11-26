ヤバT・ありぼぼ、産後2ヶ月でライブ復帰へ 夫が「家のこと全部（ありえないくらい全部）やってくれてる」
10月16日に第1子出産を報告した3人組ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんでボーカル＆ベースを務めるありぼぼが、12月13日にライブ復帰を発表。出産から約2ヶ月での復帰に注意を呼びかけた。
【写真】夫と出産直後の1枚も…我が子を抱くヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼ
ヤバイTシャツ屋さんが公式Xで、来年2月から「“赤ちゃん”リリースツアー」の開催を発表。さらに「12/13（土）響都超特急2025よりありぼぼライブ復帰予定」と伝えた。
この発表にありぼぼは「復帰を応援しながら待ってくれていた顧客たち、助っ人してくれた方々、本来の形ではないヤバTのライブも目いっぱい楽しんでくれたお客さん、本来の形ではないヤバTでもライブ出演をOKしてくれたイベントの関係者様、いろいろとイレギュラーな対応をしてくれたスタッフさんたち、いろいろな面で力になってくれてるメンバー、ここには書き切れへんほどまだまだたくさんの人たちに支えられてました！本当にありがとうございました！！！」と感謝をコメント。
現在の体調について「おかげさまで現在身体はかなり良い感じに回復してるとのことでお医者さんと相談して復帰時期を決めました！なので、みなさんは安心してただひたすら楽しんでもらえるとうれしい」としつつ、「とは言っても守るべき存在がいるのでもちろん無理はしません。なので『体調的に無理や！』となる可能性もありますので、そこはご了承ください」と伝えた。
さらに次の投稿で「あとお願いなのですが、、、わたしの治癒力が半端ないだけで、他の女性に『ありぼぼが動けるんやからすぐ動けるやろ』と思ったりしないでください」と呼びかけ。「わたしは治癒力が半端ない上に、夫のどんぐりたけし氏が家のこと全部（ありえないくらい全部）やってくれてるのと、赤ちゃんも2人でめちゃくちゃ育ててるので奇跡的にいけてます」と説明し、「ほんまにこればっかりはめちゃくちゃ人によるので！！！復帰が異様に早い自覚はしてるので！！！わたしを前例に考えないでください！！！1年くらい休んでやっと回復するものなので！！！！！」「よろしくお願いいたします！！！！！」とつづった。
ありぼぼは10月16日、第1子出産を報告。夫はお笑い芸人のどんぐりたけし。ありぼぼは、バンド・ヤバイTシャツ屋さんでボーカルとベースを担当。同バンドは2016年11月、「We love Tank-top」でメジャーデビューした。どんぐりたけしは茨城県出身で、13年から芸人として活動。一発ギャグを得意とし、サツマカワRPG、Yes！アキトとの3人で「怪奇！YesどんぐりRPG」を組み、「プレイヤーチェンジ」などのネタで人気を集めてきた。
