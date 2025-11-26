2児の母・柳原可奈子、いつもの弁当に“ひと工夫” 娘への愛情にじむ手作り弁当に反響「可愛い」「楽しく食べてくれそうですね」「素敵なママですね」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。娘のために作った“いつも通りのお弁当”に、かわいらしいアレンジを加えた写真を公開した。
【写真】「愛情たっぷり」「楽しく食べてくれそうですね」“ひと工夫”した柳原可奈子の手作り弁当
投稿では「先日の娘たちのお誕生日会にたくさんいいねやコメントをありがとう〜 嬉しかったよ〜」「誕生日プレゼントでたくさん遊んだ大興奮の3連休になりました」とつづりつつ、この日の弁当を紹介。
「今日はいつも通りの卵焼き 赤ウインナー ブロッコリー 牛肉の甘辛炒め 天神屋さんたぬきむすびの素でミニおにぎりに、先日広島アンテナショップで見つけた【巻くふりかけ】をハートにカットして飾ってみました」と説明した。
写真には、黄色い卵焼きの上で笑うゾウのピック、ハート型の“巻くふりかけ”で彩られたご飯、ブロッコリーや赤ウインナーなど色鮮やかなおかずが並ぶ愛情弁当が映し出されている。柳原は「お土産でいただいたトレジョの保冷バッグにお弁当入れて 今日もいってらっしゃ〜い」と締めくくり、「お弁当グッズ探すの楽しいなぁ！」とつづった。
コメント欄には、「可愛いお弁当」「愛情たっぷり」「楽しく食べてくれそうですね」「栄養バランスがとれて愛情たっぷりで娘ちゃんもママのお弁当が楽しみで仕方ないですね」「巻くふりかけというものを初めて知りました」「さすがです」「お弁当のフタをあける娘ちゃんの顔 とびっきりの笑顔なんだろうな」「素敵なママですね」といった声が寄せられた。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
【写真】「愛情たっぷり」「楽しく食べてくれそうですね」“ひと工夫”した柳原可奈子の手作り弁当
投稿では「先日の娘たちのお誕生日会にたくさんいいねやコメントをありがとう〜 嬉しかったよ〜」「誕生日プレゼントでたくさん遊んだ大興奮の3連休になりました」とつづりつつ、この日の弁当を紹介。
「今日はいつも通りの卵焼き 赤ウインナー ブロッコリー 牛肉の甘辛炒め 天神屋さんたぬきむすびの素でミニおにぎりに、先日広島アンテナショップで見つけた【巻くふりかけ】をハートにカットして飾ってみました」と説明した。
コメント欄には、「可愛いお弁当」「愛情たっぷり」「楽しく食べてくれそうですね」「栄養バランスがとれて愛情たっぷりで娘ちゃんもママのお弁当が楽しみで仕方ないですね」「巻くふりかけというものを初めて知りました」「さすがです」「お弁当のフタをあける娘ちゃんの顔 とびっきりの笑顔なんだろうな」「素敵なママですね」といった声が寄せられた。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。