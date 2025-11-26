ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に東京競馬場で調整を続けるフランスのカランダガン（セン4＝F・グラファール、父グレンイーグルス）は26日、国内厩舎内追馬場で軽く体を動かしてからダートコースへ。キャンター左回りで1周半した。

稽古をつけたジェレミー・ロベル助手は「レースに向けて馬のテンションを高めるために今朝は速めのキャンター。調教師も馬の状態は素晴らしく、動きも柔らかいと評価していました」と笑顔。「今朝、芝コースを歩いた調教師によると“軽い状態”とのこと。明日は芝コースで、この馬の持っている力の70〜75％くらいで追う予定です」と27日の最終追い切りを見据えた。

夏のサンクルー大賞、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSに続き、10月18日の英チャンピオンSを制し、G1・3連勝中で最新の世界ランク単独首位のレーティングを誇る実力馬。来日後、環境の変化に戸惑う様子もなく、順調に稽古を積んでいる。

ジャパンCは「世界に通用する強い馬づくり」をスローガンに1981年に創設された。外国馬Vなら05年アルカセット以来、20年ぶり15度目となる。

▽ジャパンC調教国別勝利数 日本30勝（84年カツラギエースが初勝利、直近は24年ドウデュース）、米国4勝（81年メアジードーツ、82年ハーフアイスト、88年ペイザバトラー、91年ゴールデンフェザント）、英国4勝（86年ジュピターアイランド、96年シングスピール、97年ピルサドスキー、05年アルカセット）、フランス1勝（87年ルグロリュー）、アイルランド1勝（83年スタネーラ）、ドイツ1勝（95年ランド）、イタリア1勝（02年ファルブラヴ）、オーストラリア1勝（90年ベタールースンアップ）、ニュージーランド1勝（89年ホーリックス）