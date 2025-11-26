¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªË¬Ìä¡ªºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÈÂÐÌÌ À¸²ÎÈäÏª¤ËºùÅÄ¤Ï´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ
ËÜÆü11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÂè8ÏÃ¤òÊüÁ÷ ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤ò²Î¤¦²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢ºùÅÄ¡¦º´Ìî¤ÈÂÐÌÌ¡ª3¿Í¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤ä¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¡¢À§ÈóÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ê¤É¤ÇÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²ÈÆþ¤Ï2012Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤½¤ÎÀ¼¡¢´¶¾ðË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤«¤éÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤òÆÈ¼«¤Î´¶À¤È²Î¾§ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤Ï¼«¿È¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¡¢ÄÌ»»19ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£Æ±¶Ê¤Ç½é¤á¤ÆÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ºØÆ£¹¨²ð¡ÊUNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty¡Ë¤È²Î¾§¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£
¡ÚÅ¤ÃÌ¡¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡»¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤Þ¤º¤Ï²ÈÆþ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£²ÈÆþ¤Ï¡Ö¡È¿Í¾ð¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËËèÏÃÀßÄê¤µ¤ìÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥°¤Ã¤È¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤ªÁò¼°¤ÏÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤«¡ÊÂè5ÏÃ¡Ë¡¢¡È´ÊÃ±¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ëº£¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤°¼êÊü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î´¶ÁÛ¤Ëº´Ìî¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¿¼¤¤¡Ä¿¼¤¹¤®¤Æ¡¢º£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿·¤·¤¤¶Ê¤¬ºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ²ÈÆþ¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¼ã¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÈÁ¡ºÙ¤µ¡É¤ò¶Ê¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè½µÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÆþ¤«¤é2¿Í¤Ø¤Ï¡ÖSNS¤Ê¤É¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¡Ø·àÃæ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï¤½¤Î¾ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïº´Ìî¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤é¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÈÆþ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ºùÅÄ¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¡×¤Èº´Ìî¤ò»Øº¹¤¹¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²¿¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ºùÅÄ¤â¡Ö²ó¼ý¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²ó¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ÈÆþ¤â¡ÖÀäÌ¯¤ÊÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡»¼çÂê²Î¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤½¤·¤ÆºùÅÄ¡¦º´Ìî¤Ë¼çÂê²Î¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤ººùÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¼çÂê²Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢·ë°ÊÌÜÀþ¤Ç¤â¤¢¤êÂç²ðÌÜÀþ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î2¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¶Ê¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤ÏËÍ¤Ç ·¯¤Ï·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÎÌ¹â¤¯²óÅú¡£º´Ìî¤«¤é¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Æ¥ó¥Æ¥ó¥Æ¥ó¢ö¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡È¤ï¤¡Íè¤¿¡ª¡É¤Ã¤ÆËè²ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï½Å¸ü´¶¤ä¹âµé´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÆþ¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤¹¤´¤¯¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÎä¤¿¤µ¡É¤È¡ÈÇ®¤µ¡É¤¬¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¼çÂê²Î¤Ç¤âÉ½¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
º£²ó¡¢²ÈÆþ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥¤¥È¡ÊÊ£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç1¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¼êË¡¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤ä¤êÊý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ìÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤·¤«¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¿¿Ùõ¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç°ì²ó¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ë¥Ù¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡»¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¡¢²ÈÆþ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÀ¸²ÎÈäÏª¤¬!?
²ÈÆþ¤Î¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î³Ð¸ç¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤ººùÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤!!! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇï¼ê³åºÓ¡£¤½¤ÎÆ·¤Ë¤Ï´¶·ã¤ÎÎÞ¤¬¡£º´Ìî¤â¡ÖÂ¤ÎÀè¤Þ¤ÇÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ¸¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥É¥é¥Þ¤Ë¿È¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤ËÂçËþÂ¡£ºÇ¸å¤Ë²ÈÆþ¤«¤é¤Ï¡ÖM!LK¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤Æ¡¢º´Ìî¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£É½·ÉË¬Ìä¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þÊüÁ÷
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¡·ëÌÚÞæÀ±¡¡²ÃÆ£Àé¿Ò¡¡郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¡¿»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿¾¾ÈøÍ¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¡¡¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡Û¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¡Ú²»³Ú¡Û²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¡Ú¼çÂê²Î¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²®ÌîÅ¯¹°
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
¡Ú±é½Ð¡Û¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
