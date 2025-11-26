¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×´´Éô¡¢12·îÆó¿³È½·è¡¡¾®ÅçÈï¹ð¡¢ÎÌ·ºÉÔÅöÁÊ¤¨
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤ê¹°è¶¯Åð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Û¤¦½õºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê47¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³½é¸øÈ½¤¬26Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¡ÊÄÔÀîÌ÷É×ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÄ¨Ìò20Ç¯¤È¤·¤¿7·î¤Î°ì¿³ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤¬½Å²á¤®¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÈï¹ð¤Î¹µÁÊ´þµÑ¤òµá¤á¡¢·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï12·î19Æü¡£
¡¡°ì¿³È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®ÅçÈï¹ð¤ÏÊÌ¤Î´´ÉôÆ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Ë¼Â¹ÔÌò¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿19Ç¯¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë´´Éôº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¤¦¤½¤ò¤Ä¤Àà¼è¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç·×Ìó1500Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸½¶âÌó3800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¡£