妻夫木聡×深津絵里の貴重なラブストーリー『スローダンス』 「2025年の締めくくりに見てほしい」もう1つの理由
●「2025年を代表する俳優」の20年前の主演作
ある編集部から「2025年を代表する俳優をあげてほしい」と言われて真っ先に思い浮かんだのは妻夫木聡。朝ドラ『あんぱん』(NHK)でサンリオ創業者がモデルと言われる八木信之介を演じて強烈なインパクトを放ったあと、今秋は日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(TBS系)で主演を務めている。
そんな妻夫木の出演作で「今、もう一度見たい」と思ったのが、2005年放送の『スローダンス』(フジテレビ系、FODで配信中)。同作は月9で放送されたラブストーリーであり、近年ドラマではなかなかお目にかかれない深津絵里が相手役を務めたほか、今年さまざまな形で話題を集めた俳優たちが数多く集結していた。
あらためてどんな作品だったのか、ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『スローダンス』(C)フジテレビ
○ブレーキを踏む男と踏まない女
物語は主人公の芹沢理一(妻夫木)と牧野衣咲(深津)がカフェで口論をはじめるところからスタート。細かいところにこだわる器の小さそうな男と、口論相手だけでなく店員にも説教する面倒くさそうな女……「美男美女ながら魅力を感じない」というマイナスの状態で幕を開けた。
ほどなく衣咲は理一が教官として勤務する自動車学校に通う生徒であることが発覚。加えて高校時代に教育実習生として彼の人生に影響を与えたことも明らかになる。まったく恋愛感情がなく、時に傷つけ合うことすらある2人の恋心はどのように芽生え、育っていくのか。視聴者はタイトル通り「スロー」な恋の行方を見守る楽しみがあった。
当作を見る上でのベースとなるのは、2人の対照的なキャラクター。理一は「ゲーム、サッカー、映画監督の夢など、常に出来のいい兄のマネをして過ごしてきた」「大学時代の恋人・広瀬歩美(小林麻央)を振られるの怖くて、他に好きな人がいるのか確かめずに自分から振ってしまう」などの受け身で臆病な人柄が描かれた。
そんな人柄だからこそ心に響いたのが、教育実習性の衣咲が最後に訴えかけた言葉。理一は「最後まで希望を捨てないで。あきらめたらそこで試合終了。あきらめたらその瞬間に夢は終わってしまう」という言葉で初めて映画監督という夢を追いかけることを決意していた。
一方、衣咲は自分にも周りにも本音をズバズバ話す率直な人柄。自分の言葉が理一に影響を与えたことを知ると、「『スラムダンク』だわ。漫画からパクったんだった。余計なこと言ったんだね」。さらに失恋後に「昔は失恋すると食欲なくなって、しばらく喉元何も通らなかったんだよ。でも今は泣いてるとお腹へってきちゃって。それに涙の量が減ってきて気づくと涙出てないの」と話すシーンもあった。
ブレーキを踏んでばかりの理一と、ノーブレーキで走りがちな衣咲。真逆の人柄だからこそ互いへの言葉は踏み込んだものになりやすく、ボロボロになりながらも距離を近づけていく。いつしか「それって私のこと口説いている?」「口説いていません」という軽いやり取りは消え、言葉にならない思いが育まれていった。
●令和にこそハマる強烈なヒロイン
特筆すべきは踏み込んだ衣咲のキャラクター設定。理一が月9ドラマに多かった典型的な優男だったのに対して、序盤の衣咲は「キツイ」「うるさい」「怖い」と嫌悪されそうな紙一重の言動が続いた。
現在は『上田と女が吠える夜』(日本テレビ系）、『トークィーンズ』(フジ系)などが人気を博しているように女性が本音をズバズバと話すことが当然の世の中になったが、当作の放送時は少数派。事実、序盤は衣咲を「好きになれない」という声もあがっていただけに、むしろ現在のほうが彼女のキャラクターは支持を集めるかもしれない。
今あらためて見直してみると、放送当時の印象より恋愛以外の描写が多いことに気づかされた。恋愛と同等レベルで重点的に描かれたのは夢と生き方。25歳の理一は映画監督の夢をあきらめて自動車学校の教官になり、31歳の衣咲はアパレルショップの店長を務めながらも結婚を第一に考えていたが恋人と破局してしまう。
その後も理一は現実と夢の間を行き来し、衣咲は残酷な人事に何度も打ちひしがれていく。そんな2人はどんな生き方を選んでいくのか。一直線に突き進むのではなく、「もがくほどではないけど満ち足りなさを抱えている」「葛藤しながらも時の流れに身をゆだねてしまう」というリアルな描写が共感を誘っていた。
平成の終盤から令和のドラマは刑事・医師・弁護士を筆頭に専門性の高い職業が全盛。当作のような「一般人」というニュアンスが濃い人物の物語は少なく、さらに等身大のほろ苦さを描き続けることもめったにない。
それは理一と衣咲だけでなく、理一の兄でエリート銀行員だった芹沢英介(藤木直人)、衣咲の店で働く店員・小池実乃(広末涼子)、理一が大学時代に交際していた広瀬歩美(小林麻央)、かつて理一と映画監督を目指した長谷部幸平(田中圭)と木田貴司(西野亮廣)、衣咲の会社に勤める営業マン・八嶋優太(小泉孝太郎)など、どこにでもありそうな人間模様が描かれた。
○令和の今では貴重な“5人”の演技
多彩なキャラクターの中で最も視聴者を引きつけていたのは実乃。上司にあたる衣咲に「ダメですよ、そうやって言葉の端々つついちゃ」「ダメですよ、過去の栄光語るのは。今を生きられない男の専売特許ですから」と迷いなくダメ出しする姿は痛快であり、その上で「6年間想い続けた男性がいる」という繊細さも持ち合わせていた。
「そんなどこにでもいそうな人々の恋と人生がタイトル通りスローで進んでいく」という構成は、現在のドラマシーンではめったに見られなくなったもの。スローだからこそ心の動きをじっくり描く余地が生まれ、終盤に向けてジワジワと感情移入が進んでいく。
全11話をかけて登場人物の成長を積み重ねていくような衛藤凛の脚本と、『東京ラブストーリー』などラブストーリーの名手・永山耕三監督の演出が光っていた。たとえば、2人が出会う冒頭のシーンで衣咲が理一に言った「順番守ってくださる?」がその後の伏線回収につながっていくなどの何気ないテクニックが散りばめられている。
そして『スローダンス』を今見る理由としてもう1つあげておきたいのが、今年何かと話題だった人物がキャスティングされていたこと。広末涼子、田中圭、小泉孝太郎、さらに主題歌の福山雅治も含め、情報番組やネットニュースをにぎわせた人々が集結していただけに、今年の締めくくりとして見る意味を感じさせられる。
それ以外でも、現在地上波ではその演技がめったに見られなくなった西野亮廣、蛯原友里、高岡蒼佑、真木蔵人、そして小林麻央さんの貴重な出演作としての価値も高く、20年前の作品ながら目を引く要素がそろっている。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
