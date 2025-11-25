【1週間コーデ】11／18(火)～11／22(土)最新ファッションをピックアップ♡
11／18(火)公開：モデル・Sariサン／25歳 (161cm)
マスタードニットワンピで季節をまとう
必見なスタイル美人の装い♡
「GRLのニットワンピは、ほどよく厚みがあってシルエットもとってもきれいなんです♪ 半そでだから秋の始まりから長く着られるのもうれしいポイント。マスタード寄りのイエローの色味が肌なじみもよくて、華やかだけど落ち着いた印象にしてくれます♡ 足元はChloéの厚底サンダルで高さを出してスタイルアップを狙いつつ、歩きやすさも抜群です。ミニショルダーバッグ(CELINE)は、上品なサイズ感とフォルムがどんな服にもマッチ。全体のトーンをまとめて、まろやかで温かみのある秋配色にしました♪」
◾️ニットロングワンピース 約\3,000 / GRL
◾️ミニハンドバッグ 約\100,000 / CELINE
◾️厚底ロゴサンダル 約\250,000 / Chloé
◾️パールベージュ(カラコン) / EverColor1day Natural
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
11／20(木)公開：インフルエンサー・山下莉奈サン／23歳 (154cm)
上品なチャコールグレーで
洗練された“きれいめトレンチ”スタイル♪
「このánuansのウールトレンチは、シルエットがとってもお気に入り。ボタンを開けても閉めてもバランスよく決まるので、どんなシーンでも頼れる一枚です。中にはデコルテがさりげなく見えるアシンメトリーのリブニット(LAGUNAMOON)を合わせて、フェミニンさをほんのりプラス。ボトムはZARAのスカパンを履いています。小物はどんな服にもなじむベージュハンドバッグ(CAFUNÉ)と、ブラックロングブーツ(ACYM)にしてシックに大人っぽく。あとは、きゃしゃなネックレス(ebine)を添えて完成です。」
◾️ウールトレンチコート 約\50,000 / ánuans
◾️アシンメトリーリブニットトップス / LAGUNAMOON
◾️スカートパンツ / ZARA
◾️レザーハンドバッグ(ミディアムスタンス) 約\100,000 / CAFUNÉ
◾️レザーロングブーツ 約\20,000 / ACYM
◾️シルバーチェーンネックレス 約\3,000 / ebine
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
11／22(土)公開：フリークリエイター・八軒綾音サン／29歳 (160cm)
ブルーコートで冬の空気を一新の
テンションUPな好印象コーデ☆
「重くなりがちな冬コーデを、鮮やかなブルーのコート(Mila Owen)でアップデートしました。存在感のある色味なのに派手すぎず、顔まわりまでトーンアップしてくれるのが魅力です。中には韓国ブランド“NICK&NICOLE”のオフホワイトのモヘアニットを合わせて、やわらかな質感とぬくもりをプラス。ボトムはほどよくストレッチの効いたフレアパンツ(SAISON DE PAPILLON)で、動きやすいし美脚見えも叶います。そして、足元は身長を盛れるスニーカーソールのショートブーツ(ORiental TRaffic)にしてみました☆」
◾️ダブルコート 約\20,000 / Mila Owen
◾️ノースリーブニットトップス 約\5,000 / NICK&NICOLE
◾️ストレッチフレアデニムパンツ 約\4,500 / SAISON DE PAPILLON
◾️厚底スニーカーソールショートブーツ 約\9,000 / ORiental TRaffic
◾️ダイヤネックレス 約\300,000 / GEMCEREY
◾️ゴールドリング 約\15,000 / agete
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、11／25(火)～11／29(土)のコーディネートをご紹介します！
次回もカジュアルからエレガントまで、幅広いテイストの秋冬おしゃれをご紹介します。ブーツとボトムで作る、肌見せバランスもお手本になりますよ。次週の投稿もぜひお楽しみに♪