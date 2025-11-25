【1週間コーデ】11／18(火)～11／22(土)最新ファッションをピックアップ♡

11／18(火)公開：モデル・Sariサン／25歳 (161cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第391弾♡ 今週は、秋配色のロングワンピコーデ、上品な雰囲気のウールトレンチコーデ、ブルーコートが印象的なカジュアルコーデの3つをピックアップ♪ 高見えなのにプチプラアイテムも取り入れていて、合わせテクの参考になるものばかり。着用アイテムの詳細をチェックしてみましょう！

マスタードニットワンピで季節をまとう

必見なスタイル美人の装い♡

「GRLのニットワンピは、ほどよく厚みがあってシルエットもとってもきれいなんです♪ 半そでだから秋の始まりから長く着られるのもうれしいポイント。マスタード寄りのイエローの色味が肌なじみもよくて、華やかだけど落ち着いた印象にしてくれます♡ 足元はChloéの厚底サンダルで高さを出してスタイルアップを狙いつつ、歩きやすさも抜群です。ミニショルダーバッグ(CELINE)は、上品なサイズ感とフォルムがどんな服にもマッチ。全体のトーンをまとめて、まろやかで温かみのある秋配色にしました♪」

◾️ニットロングワンピース 約\3,000 / GRL

◾️ミニハンドバッグ 約\100,000 / CELINE

◾️厚底ロゴサンダル 約\250,000 / Chloé

◾️パールベージュ(カラコン) / EverColor1day Natural

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

11／20(木)公開：インフルエンサー・山下莉奈サン／23歳 (154cm)

上品なチャコールグレーで

洗練された“きれいめトレンチ”スタイル♪

「このánuansのウールトレンチは、シルエットがとってもお気に入り。ボタンを開けても閉めてもバランスよく決まるので、どんなシーンでも頼れる一枚です。中にはデコルテがさりげなく見えるアシンメトリーのリブニット(LAGUNAMOON)を合わせて、フェミニンさをほんのりプラス。ボトムはZARAのスカパンを履いています。小物はどんな服にもなじむベージュハンドバッグ(CAFUNÉ)と、ブラックロングブーツ(ACYM)にしてシックに大人っぽく。あとは、きゃしゃなネックレス(ebine)を添えて完成です。」

◾️ウールトレンチコート 約\50,000 / ánuans

◾️アシンメトリーリブニットトップス / LAGUNAMOON

◾️スカートパンツ / ZARA

◾️レザーハンドバッグ(ミディアムスタンス) 約\100,000 / CAFUNÉ

◾️レザーロングブーツ 約\20,000 / ACYM

◾️シルバーチェーンネックレス 約\3,000 / ebine

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

11／22(土)公開：フリークリエイター・八軒綾音サン／29歳 (160cm)

ブルーコートで冬の空気を一新の

テンションUPな好印象コーデ☆

「重くなりがちな冬コーデを、鮮やかなブルーのコート(Mila Owen)でアップデートしました。存在感のある色味なのに派手すぎず、顔まわりまでトーンアップしてくれるのが魅力です。中には韓国ブランド“NICK&NICOLE”のオフホワイトのモヘアニットを合わせて、やわらかな質感とぬくもりをプラス。ボトムはほどよくストレッチの効いたフレアパンツ(SAISON DE PAPILLON)で、動きやすいし美脚見えも叶います。そして、足元は身長を盛れるスニーカーソールのショートブーツ(ORiental TRaffic)にしてみました☆」

◾️ダブルコート 約\20,000 / Mila Owen

◾️ノースリーブニットトップス 約\5,000 / NICK&NICOLE

◾️ストレッチフレアデニムパンツ 約\4,500 / SAISON DE PAPILLON

◾️厚底スニーカーソールショートブーツ 約\9,000 / ORiental TRaffic

◾️ダイヤネックレス 約\300,000 / GEMCEREY

◾️ゴールドリング 約\15,000 / agete

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、11／25(火)～11／29(土)のコーディネートをご紹介します！

次回もカジュアルからエレガントまで、幅広いテイストの秋冬おしゃれをご紹介します。ブーツとボトムで作る、肌見せバランスもお手本になりますよ。次週の投稿もぜひお楽しみに♪